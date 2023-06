Dévoilement des plans du nouveau centre communautaire francophone d’Halifax

Le Conseil communautaire du Grand-Havre (CCGH) a organisé une réunion publique mardi afin de présenter les plans du centre communautaire et culturelle francophone qui doit ouvrir près du centre-ville d’Halifax dans deux ans.

Le gouvernement fédéral a investi 8,2 millions $ pour financer la construction de cette infrastructure destinée à la communauté francophone de la capitale néo-écossaise.

Plans intérieurs du nouveau centre communautaire francophone du Grand Halifax. Photo : Gracieuseté : Conseil communautaire du Grand-Havre

La rencontre de mardi au gymnase de l'école Mer et Monde avait pour but d'expliquer aux résidents ce qui sera accompli grâce à cet argent. En plus de pouvoir constater les plans, la communauté francophone a pu aussi s'exprimer sur la manière pourraient être utilisés plusieurs espaces du centre.

Mario Noury, directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre, le 27 juin 2023. Photo : Radio-Canada

C’est un centre qui a été dessiné pour ces gens-là , dit le directeur général du Conseil communautaire du Grand-Havre, Mario Noury.

Cela fait plus de 20 ans que le Conseil communautaire du Grand-Havre se cherche un tel espace.

C’est un peu le fruit de plusieurs années de travail […] Ce soir, on a envie de partager le résultat de tout cela et voir comment les gens réagissent , poursuit Mario Noury.

Un infrastructure pour les francophones

Ce centre abritera aussi une nouvelle école et un centre de la petite enfance. Ils devraient être ouverts pour la rentrée en 2025.

Le centre comprendra un théâtre multifonctionnel de 220 places, un espace multi-usages de type café communautaire pouvant accueillir 120 personnes, une cuisine communautaire et une salle de conférence.

Un aperçu tridimentionnel de la «Boîte noire», une salle multi-fonctionnelle. Photo : Gracieuseté : Conseil communautaire du Grand-Havre

Le studio de la radio communautaire francophone C 98 FM (CKRH), les bureaux principaux du Conseil communautaire du Grand-Havre, deux bureaux d'accueil pour des partenaires communautaires, un gymnase et un terrain de soccer extérieur font aussi partie du projet.

Le financement assuré par le gouvernement fédéral couvrira les dépenses de construction du centre et de la garderie, ainsi que 50 % de la construction des espaces partagés.

Un concours permettra de déterminer le nom de l'établissement et d'amasser des fonds supplémentaires pour le centre, dont la construction doit débuter en septembre pour se terminer en juillet 2024.

Mardi, les plans de la garderie ont aussi été dévoilés, mais pas ceux de l'école. Ils avaient déjà été présentés au début du mois par le Conseil scolaire acadien provincial.

D’après le reportage d’Adrien Blanc