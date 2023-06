Un nouveau CPE bien accueilli dans la communauté sherbrookoise

La petite Flora célèbre ses deux ans. Elle a reçu le plus beau des cadeaux pour ses parents : une place en CPE.

Ça fait presque trois ans qu'on est sur une liste d'attente et c'est notre première place officielle, par la voie officielle. Je suis émue, lance la mère de Flora, Geneviève Lapalme. C'est comme le parcours du combattant qu’enfin on arrive à ce point là où on va pouvoir souffler un peu.

Il s'agit d'un soulagement pour ceux qui ont multiplié les démarches afin de trouver une place en CPE Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Cette troisième installation du CPE au Cœur des mésanges accueille 80 enfants, dont 20 poupons. ll reste encore quelques postes d'éducatrices à pourvoir, tout comme des places pour les 4 et 5 ans. Celles-ci risquent de partir rapidement vu la liste d'attente.

« Je peux déjà avoir 500 noms, sur ma liste, qui sont en attente de places. Sur notre autre installation, j'ai plus de 1000 noms sur mes listes. Il y en a qui sont déjà prêts, ils attendent, donc ils veulent juste une place avec nous en CPE. » — Une citation de Marie-Eve Daviau, directrice générale du CPE Au cœur des mésanges

Des besoins importants

Il s’agit d’un soulagement pour ceux qui ont multiplié les démarches afin de trouver une place en CPE. Toutefois, les besoins restent criants en Estrie avec plus de 2600 enfants en attente d'une place.

La ministre de la Famille, Suzanne Roy, promet plus de 2300 places prochainement dans la région. Les besoins sont très importants, d'ailleurs on a plus de 600 places qui sont actuellement en réalisation dans la ville de Sherbrooke.

« C'est vraiment une très bonne nouvelle, mais on a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il y a beaucoup de parents qui attendent. On est donc au travail. » — Une citation de Geneviève Hébert, députée caquiste de Saint-François

Un plus pour des parents aux études

Il s'agit aussi d'une journée spéciale pour Katia et William. Ces derniers ont aidé à démarrer le projet en 2019 lorsqu'ils étaient tous les deux à l'Université de Sherbrooke. Les enfants des étudiants à la maîtrise et au doctorat ont priorité dans ce CPE surnommé Le petit campus.

Les parents étudiants au REMDUS, soit à la maîtrise et au doctorat, ont des places prioritaires. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

De finalement voir que quatre ans plus tard, le projet s'est enfin concrétisé c'est certain que ça nous fait extrêmement plaisir de voir notre deuxième bébé finalement , raconte fièrement Katia Beaudry.

Quant à Flora, elle fait une entrée graduelle au CPE. Pour sa mère, il s’agit d’un soulagement de savoir qu'elle peut enfin partir au travail sans se soucier de trouver une place en service de garde.

On souhaite que tous les parents aient accès à des services comme ça, ce serait important qu'il y en ait pour tout le monde et plus rapidement que quand l'enfant a 2 ans , croit la députée, Geneviève Hébert.

D’après le reportage de Marion Bérubé