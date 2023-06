Bien que la consommation du cannabis soit légale, le produit, les emballages et les accessoires en vente dans les magasins spécialisés ontariens ne peuvent être visibles de la rue. Des commerçants déplorent ce règlement, dont le but est notamment de protéger les jeunes. La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) examine présentement cette exigence.