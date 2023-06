L'entreprise Logisco est propriétaire de plus de 6000 unités de logements locatifs dans la grande région de Québec.

Bien conscient d'un manque d'unités abordables sur le marché immobilier, le président de l'entreprise, Michel Parent, se dit toutefois surpris du nombre de locataires qui ont préféré ne pas déménager cette année.

Michel Parent est le président de Logisco, qui est propriétaire de plus de 6000 logements locatifs dans la grande région de Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Dans le passé, entre 10 et 12 % de ses locataires déménageaient au 1er juillet. On a [...] cette année autour de 6.2, 6.3 % de taux de rotation. Les gens ont fait le choix de parler avec leur propriétaire et de s'entendre , constate l'homme d'affaires.

Plusieurs auraient décidé d'éviter les frais liés à un déménagement, qui eux aussi ont grimpé en raison de l'inflation. Mais c'est surtout le manque de logements abordables qui les ont forcés à rester dans leur logement actuel, d'après Michel Parent.

Construire à moins de 1000 $ par mois

Il existe bien des loyers autour de 800 ou 900 $ par mois à Québec. Or, ceux-ci sont extrêmement sollicités, remarque Logisco.

En 2022, leur taux d'inoccupation pour les logements à moins de 1000 $ par mois était à moins de 1 % selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL). On en a du produit à 800 $, à 900 $ qui ont été construits il y a 30 ans pi 40 ans, mais malheureusement pour ceux qui sont à la recherche cette année, les gens n'ont pas déménagé cette année.

« Même s’ils avaient déménagé, ces gens-là, cette capacité de payer-là, il faut qu'il retrouve quelque chose à ce prix-là. On est plus capable d'en construire à ce prix là. Sans un soutien qui pourrait être subventionné, ça ne pourra plus être construit. » — Une citation de Michel Parent, président de Logisco

Dans les faits, construire un appartement neuf proposant un loyer à moins de 1000 $ est pratiquement impossible dans le marché actuel, croit M. Parent.

Un chantier de construction pour un immeuble résidentiel. Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Construire et développer de nouveaux projets multirésidentiels, c'est extrêmement difficile. Les coûts de construction ont explosé depuis quelques années. La hausse des taux d'intérêt fait en sorte qu'il est difficile d'investir dans un projet immobilier avec un levier financier raisonnable .

Les problèmes financiers auxquels font face plusieurs promoteurs démontrent la difficulté à trouver un équilibre entre un loyer abordable et la rentabilité d'une construction neuve.

On voudrait bien en livrer un peu plus, mais il y a un grand dilemme en ce moment. Un dilemme par rapport à la demande qui est forte, le client est au rendez-vous, mais la rentabilité, c'est de pouvoir demander une mensualité aux consommateurs versus le coût d'un projet de construction, c'est difficile de rejoindre les deux bouts .

À Québec d'agir ?

Une aide financière gouvernementale qui permettrait aux promoteurs de pallier la hausse des coûts d'une construction neuve pourrait permettre pour diminuer le coût des loyers.

Le gouvernement peut aussi revoir la taxation de certains projets, ce qui diminuerait les coûts de construction, selon le promoteur.

C'est pas juste de la subvention qui pourrait être aidant. Déjà, le plus bel exemple : la façon dont les crédits par le gouvernement sont accordés par la TPS et la TVQ pour les immeubles neufs. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas revu leur programme pour le [montant] maximum [où] on ne peut plus avoir de crédit de TPS-TVQ. Je pense que le programme est à 250 000 $ de l'unité. Aujourd'hui, on n’est pas capable de construire des unités en bas de 300 000 $. Ça aiderait déjà , conclut le propriétaire.

Mardi, le maire de Québec Bruno Marchand a réitéré l'importance pour les gouvernements d'y aller de mesures costaudes pour augmenter la construction de logements abordables.

Nous, comme ville, il faut faire mieux. On ne peut pas travailler comme on travaillait avant. [...] Le gouvernement ne peut pas s'en laver les mains, il doit être aussi proactif que nous. Si on ne se met pas au travail, on va encore, dans un an, être en train de se parler de ça, encore dans la même situation , a-t-il alors déclaré.

Avec la collaboration de Camille Carpentier