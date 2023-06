Les poèmes de Toosie L’amour mis en musique au Festival Fransaskois

Ce sont les artistes Isabelle Mercier, Maude Sonier et Nyennimana qui ont été choisies pour interpréter les textes du personnage poétique de Toosie L’amour, une autrice fransaskoise dont l’identité ne sera révélée que lors du spectacle, le 8 juillet à 19 h.

Mes chansons d'amour sont plutôt tristes parce que du c'est le country, après tout. Puis dans une chanson country, le half-ton est en panne, puis le chien est parti, puis les choses vont mal, mais c’est surtout pour rire, c’est un style , explique la poétesse anonyme.

Elle souligne que le personnage Tootsie se veut un porte-voix des femmes fransaskoises qui se sont battues pour qu’on puisse parler français aujourd'hui.

« Ça me fait penser à toutes les femmes de la fransaskoisie qui pendant des années ont travaillé dans leur petit village pour pour faire de la culture comme il y avait Odette Carignan à Ponteix, puis y avait Marie Rose Lemire à Prince Albert qui faisait du théâtre, puis y avait Lucie de Montarnal à Debden et puis plein de monde comme ça. » — Une citation de Tootsie L'amour

Ce n'est pas facile de créer l'art en français en Saskatchewan en situation minoritaire, et tous ceux qui aiment de la belle musique, les chansons qui font danser, qui nous font rire, francophones comme francophiles, sont invités, ça va être un bon beau show , lance l’autrice.

La coordonnatrice de Entr’elles Regroupement Femmes en Saskatchewan, organisme qui produit le spectacle, Emi Lebel, explique que cette représentation est en droite ligne du thème du Festival qui est Femmes d’ici .

Nous les francophones, on a la joie de vivre, on sait faire la fête, on s'appuie, c'est une superbe belle communauté. Si vous voulez faire partie d'une communauté qui a la joie de vivre, venez au festival fransaskois , lance-t-elle.

De son côté, la directrice artistique du Conseil cultuel fransaskois, Elma Bos, indique qu’il s’agit avant tout de mettre en l’honneur les femmes lors de ces festivités.

Déjà, la thématique c'est spécial sur les femmes, ça, je trouve que c'était vraiment important, donc ça se reflète énormément , explique Elmas Bos.

Elle précise également que le Festival va vers une transformation pour rejoindre un groupe qui nous est cher et qu'on n'a pas forcément trop soigné ces dernières années, c'est le groupe des 18-40 ans .

Avec les informations de Raphaël Frigon