Calgary s’inquiète pour l’avenir des briques chargées d’histoire de l’Olympic Plaza

Au-delà de l'extrémité de l'avenue Stephen du côté est, en face de l'hôtel de ville, des dizaines de milliers de briques tapissant la surface de l'Olympic Plaza portent des messages gravés ici et là, dont des mots de demande en mariage.

À l’époque, en 1986, les gens pouvaient, moyennant 19,88 $, y inscrire un message, laissant ainsi leur empreinte personnelle à la fois sur la ville et sur l’endroit. C'était aussi dans le but de promouvoir Calgary qui allait accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 1988.

« Je me souviens qu'enfant, nous sommes allés à l'Olympic Plaza et [mon père] m'a dit : "Tu sais, quelque part par ici, ton nom et celui de ton frère figurent sur l'une des briques" », confie Brian Hwang.

Plus de 35 ans plus tard et après plus d'une décennie de dialogue, l'Olympic Plaza, qui devait faire l'objet d'une rénovation structurelle depuis 2007, va être réaménagé.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une revitalisation plus large de cette partie du centre-ville, qui comprend la transformation du centre artistique Arts Commons pour un montant de 480 millions de dollars. Il implique la Ville de Calgary, Arts Commons et la Calgary Municipal Land Corporation (CMLC), cette dernière étant le fer de lance du projet.

La rénovation de l'Olympic Plaza fait partie d'un important projet de revitalisation du centre-ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Marie Mounier

Un héritage à conserver

Ce qui n'est pas clair, cependant, c'est la manière dont l'héritage physique et symbolique de l'Olympic Plaza, ainsi que son importance dans l'histoire de Calgary, seront préservés et entretenus.

Emma Stevens, directrice de la communication de la CMLC , a fait savoir que l'équipe du projet prendrait en compte cet aspect, notamment celui ayant trait au devenir des briques lors de la phase de conception.

Cependant, dans un rapport datant de 2016, les responsables des parcs ont noté que les briques ne pouvaient pas être récupérées entières, car, du fait de leur âge, elles s'effritent sur place.

Un an plus tard, les commentaires ont semblé changer lorsque la Ville a publié une mise à jour sur son site web indiquant qu'il n'était pas prévu de retirer les briques dans l'immédiat.

Mais alors que le réaménagement de la place est imminent et que sa reconstruction devrait commencer en 2024, des questions se posent sur les briques. Nous n'en sommes qu'au début du projet. Nous n'avons pas encore défini les prochaines étapes concernant les briques , a indiqué Mme Stevens.

Des touristes passant devant l'Olympic Plaza, à Calgary, le 1er septembre 1987, avant les Jeux d'hiver de 1988. Photo : La Presse canadienne / Dave Buston

La contribution d'un résident

Ron McMahon n'a jamais eu l'occasion de graver son nom sur l’une des briques de l’Olympic Plaza, mais il a contribué autrement à la perpétuation de leur histoire. En 2017, ce développeur de logiciels a terminé l’élaboration d'une application qui cartographie les quelque 31 000 briques.

Il s'agissait pour Ron McMahon de maintenir en vie l’esprit des Jeux de 1988. Selon lui, l'Olympic Plaza [est] toujours remplie de gens à la recherche d'une brique [...] .

Des personnes venant d'aussi loin que le Royaume-Uni et l'Allemagne l’ont souvent contacté pour lui demander des informations sur leurs briques. À Calgary, il a aidé des personnes comme Brian Hwang à retracer leur histoire personnelle grâce à l'application qu'il a créée.

« Mon point de vue est que l'Olympic Plaza est un monument historique de l'histoire de Calgary. La détruire ou la modifier, lui enlever ce qu'elle est, c'est trahir la confiance de la génération précédente. » — Une citation de Ron McMahon , développeur de logiciels

Pour Kourtney Penner, conseillère municipale du quartier 11, le projet de réaménagement de l'Olympic Plaza est l'occasion de refléter ce qu'est Calgary aujourd'hui tout en honorant l'esprit des Jeux. Peut-être que la nouvelle conception offrira l’occasion à d’autres Calgariens d'y mettre leur nom, et de créer un nouvel héritage ou un héritage continu.

Avec les informations d'Omar Sherif