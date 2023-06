Des Olympiades pour exposer les élèves aux autres pays

Du 26 au 28 juin, les élèves de la maternelle à la 6e année de l’école St-Dominique participent aux activités sportives et des jeux de connaissances. C’est également une occasion pour eux de partager les richesses culturelles et sociétales de pays d'origine de certains de leurs camarades de classe.

Au deuxième jour des activités, en plus de quelques jeux développant des connaissances diverses en mathématiques et en français chez les élèves, il y a eu le serment des Olympiades et les chefs d’équipe ont présenté leurs pays à leurs collègues.

Les élèves ont participé aux jeux de connaissances et de sport, ça donne une chance aux petits et aux grands de s'amuser ensemble , a précisé Gilles Richer, enseignant de 6ème année à l’école St-Dominique et bénévole pour les Olympiades.

Carole et Lucie Perreault, deux enseignantes aujourd’hui retraitées, reviennent souvent faire du bénévolat pendant les Olympiades. Elles y étaient aussi ce mardi.

Lucie Perreault et Carole Perreault, à la retraite, ont enseigné respectivement pendant 20 ans et 17 ans à l'école St-Dominique. Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa

C'est l'esprit d'équipe qui est créé chez les enfants que j'aime beaucoup dans cette activité. Voir les enfants s'amuser. Ils apprennent beaucoup de choses. Ils font des exercices, ils acquièrent des connaissances , se félicite Carole Perreault. 'est là qu'ils développent le leadership, devenant de bons meneurs de groupe, qui soient capables de gérer les tout petits jusqu'aux plus grands , ajoute sa collègue.

Promouvoir le multiculturalisme

Durant les trois jours des Olympiades, seize élèves chefs d’équipe ont été choisis pour représenter les pays dont sont originaires leurs parents ou grands-parents.

Mardi, les chefs d’équipe ont exposé à leurs camarades les grandes caractéristiques de leurs pays respectifs, dont la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, l’Australie, le Brésil et Cuba.

J'ai aimé représenter [lundi] l'Allemagne qui est mon pays aujourd'hui, parce que j'ai de la famille qui vit en Allemagne , confie Abigail Chrétien, élève en 5e année, qui est fière d’être chef d’équipe.

Abigail Chrétien étudie en 5e année à l'école St-Dominique. Elle a présenté les caractéristiques de l'Allemagne à ses collègues pendant les Olympiades. Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa

« J’ai voulu être chef parce que c'est tellement amusant les Olympiades et j'aime créer les chansons, mais aussi diriger mon équipe. » — Une citation de Abigail Chrétien, élève à l'école St-Dominique, à Sudbury.

L’enseignant Gilles Richer en a profité pour expliquer le but ultime des Olympiades qui est de faire découvrir aux élèves les richesses d’autres pays.

L'objectif est de promouvoir le multiculturalisme. On a plusieurs élèves qui viennent de toutes les cultures, alors ils représentent leur pays et les font connaître aux autres , indique-t-il.

« On apprend des faits intéressants au sujet de leurs pays. On apprend au sujet de leur nourriture, qui est leur président, leur premier ministre, etc. C’est une ouverture au monde. » — Une citation de Gilles Richer, enseignant en 6e année à l'école St-Dominique.

Il a tenu à mentionner les leçons qui guident les élèves dans la vie après avoir participé aux Olympiades.

Gilles Richer, ancien élève de l'école St-Dominique et actuel enseignant à ce même établissement. Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa

C'est vraiment l'esprit d'équipe, le positivisme, puis on fait des amis pour la vie. Alors l'école, c'est pas juste un endroit où on apprend les mathématiques, le français, mais c'est aussi un endroit où on apprend à socialiser , a fait savoir M. Richer, qui a participé aux premières Olympiades de cette école en 1995 quand il y étudiait.

Les Olympiades ont évolué

Lucie et Carole Perreault se rappellent les premières années des Olympiades à l’école St-Dominique.

Quand tout a commencé dans les années 1990, c'était beaucoup plus simple, c'était comme une fête champêtre, sauf qu'il y avait pas de jeux de connaissance qu'on a ajouté plus tard, parce qu’habituellement la fête champêtre, c'est strictement des jeux à l'extérieur , a dit Lucie Perreault.

Les Olympiades sont une tradition depuis les années 1990 à l'école St-Dominique, à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Venant Nshimyumurwa

Elle a ajouté qu’avec la technologie et les smart board , on a pu créer des jeux de connaissance en salle de classe en utilisant cette technologie-là parce qu'avant c'était tout le temps papier crayon ou des cartons.

La cérémonie de clôture des Olympiades et de remise des médailles pour cette année est prévue le 29 juin.