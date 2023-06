La réorganisation des laboratoires fait craindre le pire aux médecins du CHU Dumont

Un plan en trois phases a récemment été présenté à l’interne. S’il est mis en œuvre dans sa forme actuelle, il va profondément transformer les laboratoires médicaux et avoir un impact majeur au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont de Moncton.

L'établissement va s'occuper de tous les tests de microbiologie de la province, mais va seulement garder la capacité de faire certains tests urgents. Les analyses de routine du CHU Dumont vont être envoyées à l’Hôpital de Moncton.

Un groupe de 280 médecins et dentistes dénonce la centralisation de nombreuses analyses de laboratoires. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Des médecins du CHU Dumont ont fait une sortie publique, mardi, pour dénoncer ce plan. Le Dr Luc Cormier a expliqué que les 280 membres du Conseil des médecins et des dentistes se sont prononcés à l’unanimité contre la réorganisation.

De possibles retards dans les résultats

Ils estiment que l’envoi d’échantillons vers d’autres hôpitaux va occasionner des retards, notamment à cause de l'envoi, de l’emballage et de la réception.

Nous prévoyons qu'au CHU Dumont seulement, ce sera au bas mot, un minimum de 1,25 million de tests de chimie, de sang et d'urine par année qui seront envoyés et analysés ailleurs. Avec tous ces échantillons, il y aura assurément davantage de délais pour l'obtention des résultats , a affirmé le Dr Luc Cormier.

Dr Luc Cormier, président du nouveau comité de sauvegarde des laboratoires du CHU Dumont Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Ce cardiologue – qui est le – était accompagné de plusieurs collègues. La Dre Ève St-Hilaire, hémato-oncologue au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard, a fait part de ses craintes.

Elle a mis en garde que des délais supplémentaires peuvent avoir des conséquences importantes sur les patients qui subissent des traitements de chimiothérapie.

Tous ces patients, sans exception, doivent avoir une prise de sang qui est faite le matin de leur traitement ou la veille de leur traitement pour nous permettre de déterminer si le traitement peut être donné de façon sécuritaire. Le déplacement des analyses sanguines vers un centre externe va entraîner des délais dans l'obtention des résultats, donc des délais dans l'administration du traitement de chimiothérapie , a-t-elle affirmé.

Une salle de traitement du Centre d'oncologie Dr.-Léon-Richard, au CHU Dumont de Moncton. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le Dre Ève St-Hilaire a ajouté que cela peut aussi avoir un impact sur les traitements de radiothérapie, qui sont souvent donnés de façon conjointe avec les traitements de chimiothérapie.

Le Dr Alexi Surette, pathologiste au CHU Dumont, a lui aussi fait part de ses craintes. Il a expliqué que lors de certaines chirurgies, des échantillons doivent être analysés alors que le patient est encore sur la table d’opération, sous anesthésie générale. Entre autres pour déterminer si une tumeur est maligne.

« Nous savons et nous insistons que l'impact de tels changements mèneront inévitablement à des situations dangereuses et potentiellement fatales. » — Une citation de Dr Alexi Surette, pathologiste au CHU Dumont

Dr Alexi Surette, pathologiste au CHU Dumont Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Ici, moi je descends là (au laboratoire) en deux minutes. Il y a un patient qui est ouvert. Si tu augmentes de trente, quarante, cinquante minutes le temps de chirurgie, ça c'est un risque direct au patient. Le plus de temps il est endormi, le plus de risque est là.

Le Dr Luc Cormier a d’ailleurs affirmé que les médecins du CHU Dumont ne sont pas contre toute forme de modernisation des laboratoires. Ils sont simplement contre ce projet et exhortent le gouvernement à ne pas apporter les changements prévus.

D'autres discussions seront nécessaires, selon la PDG de Vitalité

La PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, a réagi à leur sortie publique, mardi en fin d’après-midi.

Les inquiétudes exprimées par les médecins du CHU Dumont dans le dossier de la modernisation des laboratoires méritent une écoute attentive et nous prenons acte de leurs préoccupations, notamment en matière de gestion des risques, de délais des résultats, de transport des spécimens et de mobilisation du personnel , a-t-elle dit par courriel.

Elle a ajouté qu’aucune décision finale n’a été prise par le comité de gouvernance provincial dans ce dossier et que le nouveau modèle doit encore être validé par le gouvernement.

Des discussions plus approfondies seront donc nécessaires et il faudra que toutes les parties prenantes soient à l’écoute des préoccupations, comme celles qui ont été exprimées aujourd’hui , a-t-elle affirmé.

Le plan est encore à l’étude, selon le gouvernement provincial

Le porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Sean Hatchard, rappelle lui aussi que la réorganisation n’est pas encore coulée dans le béton.

Il affirme que les régies régionales et le gouvernement évaluent encore les services et qu’avant d’apporter les changements, ils vont s’assurer que les soins aux patients ne subissent pas d’impacts négatifs.

Sean Hatchard ajoute que le modèle présenté à l’interne récemment a été révisé et approuvé par un comité de gouvernance qui regroupe notamment les PDG de Vitalité et d’Horizon ainsi que de hauts fonctionnaires des régies et du ministère de la Santé.

Il affirme que la réorganisation des laboratoires médicaux sera testée et qu’elle devra être approuvée par le gouvernement provincial avant d’être mise en œuvre.

Il ajoute que les détails de la réorganisation ont été présentés au personnel des laboratoires à l’échelle provinciale et qu’ils ont eu l’occasion de faire des commentaires.

Des discussions avec d’autres parties prenantes, dont la communauté médicale, sont attendues , a-t-il dit.

Sean Hatchard a avancé qu’en ce moment, des échantillons sont régulièrement transportés d’une région à une autre et que cela ne pose pas problème.