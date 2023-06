Le harcèlement envers les élus municipaux en forte hausse, dit le président de l’UMQ

J’ai observé une augmentation importante du harcèlement. Je suis convaincu qu’il y a un lien direct avec l’arrivée des médias sociaux , a-t-il mentionné mardi à l’émission C’est jamais pareil.

« Il y a une progression fulgurante et il faut trouver le moyen ensemble de cesser ça. Ça n’a pas de bon sens. » — Une citation de Martin Damphousse, président de l’Union des municipalités du Québec

Au début de sa carrière politique, Facebook en était à ses premiers balbutiements. La plateforme a depuis gagné en popularité.

Depuis le début de la pandémie, la haine serait à son plus haut niveau. Les gens se créent des faux comptes. On ne sait même pas qui se cache derrière ces gens-là. Il y a une agressivité épouvantable qu’on lit. Il y a des accusations gratuites.

Malheureusement, j’ai la certitude que ce que les gens écrivent, jamais ils n’oseraient dire cela en plein visage , a-t-il ajouté.

La cible parfaite

Selon Martin Damphousse, les élus municipaux sont la cible parfaite des trolls qui affluent sur Internet, car ils demeurent plus accessibles que les députés provinciaux et municipaux : on peut les croiser à l’hôtel de ville, au dépanneur ou au parc.

Les femmes à la tête des villes du Québec seraient davantage agressées que leurs confrères, pour des motifs différents, comme leur apparence physique, leur habillement ou même à propos de leurs enfants.

La solution

Martin Damphousse a été interrogé par Radio-Canada dans la foulée d’une chronique parue dans le quotidien La Presse mettant en lumière le cas de Vicki Émard, la directrice générale de La Macaza, une municipalité des Hautes-Laurentides. Cette dernière subit la hargne d’un citoyen depuis plusieurs mois.

Depuis 2021, 311 élus ont quitté leur poste en raison du harcèlement, selon l’ UMQ .

Martin Damphousse dénonce l'utilisation de faux comptes. Photo : Radio-Canada / Chantal Rivest

Quelle serait donc la solution, selon Martin Damphousse?

Il faudrait une concertation des trois paliers de gouvernement, mais aussi, l’appui des grands réseaux sociaux, affirme-t-il.

Quand un faux compte est créé, à mon avis, ça ne devrait pas être permis. Juste ça, j’ai la certitude qu’au moins 80 % de la haine s’estomperait instantanément , a-t-il soutenu.

Devant le harcèlement, les représentants des citoyens n’ont pas beaucoup d’options, soutient celui qui est maire de Varennes depuis 2009 : ils peuvent recourir à la justice. Et malheureusement, dans les petites municipalités, c’est le portefeuille des contribuables qui en subit les impacts, car l’ UMQ couvre seulement une partie des honoraires des avocats.