En route vers Polyfonik 2023

Le décompte est lancé pour le spectacle Polyfonik 2023. Justin Blais, Nadia Sylvain et Céleste Beaupré fouleront, tour à tour, les planches du théâtre de la Cité francophone d’Edmonton, le vendredi 30 juin.

Chaque année, le spectacle Polyfonik est une soirée musicale attendue chez les artistes et les amateurs de musique franco-albertaine. À plus forte raison que l’événement est l'aboutissement d’un projet de formation personnalisé d’une durée de six à huit mois.

On souhaite que nos artistes quittent avec un répertoire qu’ils peuvent entamer sur des scènes à travers la province , confie Paul Cournoyer, ancien participant de Polyfonik en 2011 et maintenant directeur général du Centre de développement musical.

De la fébrilité dans l’air

Polyfonik 2023 marque aussi le retour d’une formule que les habitués de l’événement ont déjà connue : un spectacle devant public qui se clôturera par le dévoilement des prix et du lauréat qui représentera la province au prochain concours Chant’Ouest.

Au-delà des performances, l’objectif du programme Polyfonik est de contribuer au développement des artistes en herbe. Afin d’y parvenir, les trois participants ont reçu plusieurs formations, dont des ateliers d’écriture avec entre autres le parolier québécois Jonathan Harnois.

Dans ses textes, Justin Blais aborde les thèmes de l'amour, des nouveaux départs et de la paternité. Photo : Julianna Damer

Pour Justin Blais, qui participe à Polyfonik pour une seconde fois, les derniers mois ont été l’occasion parfaite pour renouer avec son amour pour la création musicale.

Ça fait longtemps que je chante, donc je me suis dit : pourquoi ne pas retourner en musique et retourner en création par rapport à l’écriture et le développement musical , explique-t-il.

Portrait du Polyfonicien Justin Blais ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Le café show Portrait du Polyfonicien Justin Blais.

« Mes parents ne sont pas très musicaux, mais ils nous ont vraiment encouragé à suivre nos passions quand on était jeune. Pour moi, c'était le piano. J'étais vraiment obsédée. » - Nadia Sylvain Photo : Julianna Damer

Le Franco-Albertain n’est pas le seul à profiter du programme de formation musicale pour la deuxième fois. C'est aussi le cas de Nadia Sylvain, une autrice-compositrice-interprète aux sons country, pop et folk.

J’ai eu la chance de participer l’année dernière, alors je sais un peu à quoi m’attendre et ce que j’aimerais faire de mieux ou explorer cette année , dit-elle avec fébrilité.

Portrait de la Polyfonicienne Nadia Sylvain ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La croisée Portrait de la Polyfonicienne Nadia Sylvain.

Céleste Beaupré aime écrire de la musique pop, mais elle a grandi en écoutant de la musique rock des années 1980 ou du country. Ainsi, elle considère que son amour pour la musique est assez étendu. Photo : Julianna Damer

Céleste Beaupré est la troisième artiste qui foulera les planches du théâtre de la Cité francophone. Elle a pu profiter de l’expérience Polyfonik pour renouer avec la musique, l’un de ses premiers amours.

L'artiste originaire de Bonnyville n’en sera pas à sa première expérience devant un public, puisqu'elle a participé à des événements concours pour les jeunes comme le Galala ou la Chicane albertaine.

Je pense que Polyfonik sera un événement très marquant pour moi puisque je pourrai retourner dans ce que j’aime : retourner sur scène et offrir un très bon spectacle , dit-elle.

Portrait de la Polyfonicienne Céleste Beaupré ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Le café show Portrait de la Polyfonicienne Céleste Beaupré.

Au menu, donc, pour le gala Polyfonik : trois artistes émergents talentueux qui présenteront à tour de rôle trois compositions originales.

Si vous souhaitez assister à ce spectacle de la relève musicale, notez que les billets sont disponibles sur le site web du Centre de développement musical de l’Alberta.

Avec les informations de Geneviève Potvin et Gabrielle Michaud-Sauvageau