De nombreux invités et dignitaires sont venus célébrer l’ouverture d’un tout nouveau centre pour jeunes qui va offrir des services de santé dans la région du Grand Sudbury.

Le Carrefour bien-être pour les jeunes de Sudbury a ouvert ses portes au public mardi, pour montrer ses tout nouveaux locaux au sein du YMCA au centre-ville.

Au sein de ces locaux, on trouve des activités et des services spécialisés pour les jeunes de 12 à 25 ans, services qui varient entre les soins de santé primaires, en santé mentale, en emploi ou en toxicomanie.

Ce projet, amorcé par l’organisme Boussole, est en préparation depuis longtemps selon Mark Fraser, directeur général.

Mark Fraser est le directeur général de l'organisme Boussole. Photo : CBC / Aya Dufour

Je suis très fier, ça fait depuis 2017 qu’on essaie d’organiser un centre comme le carrefour et aujourd’hui, en 2023, après 6 ans, c’est le carrefour ici et nous avons réussi à le faire devenir réalité , se réjouit-il.

L’arrivée de ce nouveau service réjouit aussi France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt, qui rappelle que les services offerts sont des services qui manquent dans la région, en particulier pour les jeunes.

L'accès aux services est tellement difficile, tout ça va changer pour le mieux ici, au carrefour du bien-être pour les jeunes, il y en a plusieurs autres qui existent dans le reste de l'Ontario. J'en ai visité plusieurs, puis tu peux voir la différence , explique-t-elle.

Mme Gélinas affirme que ce local et ces services vont faire la différence dans la région, comme elle l’a constaté à Timmins, où un carrefour du genre a été créé en 2018.

Les députés Jamie West et France Gélinas sont venus partager leur bonheur vis-à-vis l'ouverture du centre. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Ça a fait une grosse grosse différence, si tu peux aider les jeunes à partir du bon pied, ce n’est pas parce que tu es jeune que tu n’auras pas de problème de santé mentale, un problème de dépendance, de stress ou d’anxiété. , indique-t-elle.

Tu peux venir ici, tu vas avoir accès à des services qui sont ouverts et en te souhaitant la bienvenue, ça peut te donner l’occasion de parler de problèmes de dépendances en faisant la cuisine par exemple , explique-t-elle.

Des services sans jugement et confidentiels pour les jeunes

Halley Baker et Asma Bilgasem, des ambassadrices jeunesse de la Boussole, croient que les services qui sont offerts se distinguent d’autres qu’on peut trouver au sein du système de santé en raison de la manière dont ils sont distribués.

Ce sont des services qui sont offerts en libre-service, on dirait que certains jeunes ressentent qu’il y a beaucoup d’obstacles entre eux et ce type d’aide dont ils ont besoin, cet endroit va leur donner un bon point de départ , explique Mme Baker.

Halley Baker et Asma Bilgasem sont deux ambassadrices jeunesse de la Boussole. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Nous nous présentons comme un endroit très amusant et social, mais nous venons remédier à un manque dans les services qui s’attaquent à des problèmes fondamentaux dans la région, et nous ajoutons un aspect positif et ludique à cela , ajoute-t-elle.

Mme Bilgasem croit que les services les plus importants pour les jeunes seront disponibles très facilement.