10 concerts gratuits à voir au Festival de jazz de Montréal

Valaire (30 juin, 20 h)

Avec ou sans le Misteur , Valaire s’impose sur la scène musicale depuis bientôt 20 ans avec son électro tirant sur le jazz, la pop et le hip-hop. Le quintette originaire de Sherbrooke a lancé le 24 février dernier un cinquième opus aérien et dansant, intitulé Jazz futon, clin d'œil au jazz fusion.

Reconnue pour son énergie contagieuse sur scène, la formation saura certainement réchauffer les esprits pour lancer le premier week-end du FIJM, vendredi, sur la scène Rio Tinto de la place Maisonneuve.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

DJ Premier & The Badder Band (1er juillet, 21 h 30)

Le DJ et producteur américain est une force constante dans le milieu du hip-hop depuis ses débuts, au milieu des années 1980. Ce véritable archéologue de la musique avec un fort penchant pour le jazz a fait sa marque en dénichant des perles d'échantillonnage sur de vieux disques vinyle.

Que ce soit au sein du duo Gang Starr, avec le rappeur Guru, ou comme producteur de rythmes pour des artistes comme Mobb Deep, Biggie Smalls, Jay-Z et Kanye West, DJ Premier a eu et continue d’avoir une influence considérable sur le milieu de la conception rythmique (beatmaking).

Il sera derrière les platines samedi prochain sur la scène TD, accompagné par le groupe The Badder Band, qui viendra ajouter batterie, basse, claviers et cuivres à ses classiques.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Flore Laurentienne (3 juillet, 20 h)

Le compositeur, multi-instrumentiste et arrangeur Mathieu David Gagnon, alias Flore Laurentienne, crée des pièces instrumentales contemplatives inspirées de la beauté de la nature, mélangeant instruments orchestraux traditionnels et synthétiseurs rétro.

Le musicien, qui a lancé à l’automne 2022 son deuxième opus, Volume II – inspiré par le mouvement de l'eau et la majesté du Saint-Laurent –, sera en concert lundi 3 juillet sur la scène Rio Tinto. Il sera accompagné d’un orchestre de sept musiciens et musiciennes.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Jean-Michel Blais (3 juillet, 21 h 30)

Le pianiste Jean-Michel Blais, autre adepte de musique instrumentale méditative, a surpris ses fans l’an dernier en se lançant dans l’orchestration avec son album Aubades, sur lequel il a écrit des partitions pour une dizaine d’interprètes.

La coqueluche québécoise du néoclassique a renoué avec un son plus minimaliste avec la suite, Sérénades, microalbum sorti au mois de mars. Il foulera les planches de la scène TD lundi 3 juillet pour présenter une version orchestrale d’Aubades, entouré de 12 musiciens et musiciennes.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Domi and JD Beck, en 1re partie de Herbie Hancock (4 juillet, 19 h 30)

La pianiste française Domi, 23 ans, et le batteur américain JD Beck, 20 ans, les deux virtuoses du duo Domi and JD Beck, ont connu une popularité virale sur le web depuis leur rencontre, en 2018.

Leur talent, leur jeune âge et leur cocktail rafraîchissant de jazz, d’électro et de hip-hop ont contribué à un vif engouement avant même la sortie de leur premier album, les menant à collaborer avec Thundercat, Anderson.Paak, Ariana Grande et Bruno Mars.

Fort du succès de son premier opus, Not Tight (2022), qui lui a valu deux nominations aux prix Grammy, le duo assurera la première partie de nul autre que le grand Herbie Hancock mardi 4 juillet, sur la scène TD. Un programme double à ne pas manquer.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Thundercat (5 juillet, 21 h 30)

Stephen Lee Bruner, alias Thundercat, est un autre virtuose dont l’instrument de prédilection est la basse. On peut d’ailleurs l’entendre sur deux chansons de l’album de Domi and JD Beck. En solo, celui qui est également producteur et chanteur propose un son unique qui puise dans le jazz, le R'n'B, le funk, la soul et l’électro.

Surfant encore sur le succès de son tentaculaire album Drunk (2017), le musicien a récemment lancé un titre en collaboration avec Tame Impala, véhicule musical de l’Australien Kevin Parker. Thundercat sera en concert mercredi 5 juillet sur la scène TD.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

BadBadNotGood (7 juillet, 21 h 30)

La réputation de la formation torontoise BadBadNotGood n’est plus à faire. Prônant un son jazz moderne tirant fortement sur le hip-hop, le groupe compte nombre de collaborations avec des rappeurs de renom comme Kendrick Lamar, Tyler The Creator, Earl Sweatshirt, Danny Brown et Ghostface Killah.

Le trio a lancé son cinquième album, Talk Memory, en 2021. BadBadNotGood se produira sur la scène TD vendredi 7 juillet.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

FELP avec Klô Pelgag, Laurence-Anne, Hubert Lenoir et Greg Beaudin (7 juillet, 23 h)

Le réalisateur et multi-instrumentiste québécois Félix Petit, qui a travaillé avec plusieurs artistes comme Les Louanges, Hubert Lenoir et Safia Nolin, évolue également en solo comme compositeur et concepteur rythmique (beatmaker) sous le nom de FELP.

Inspiré par des artistes comme Mr. Oizo, Flying Lotus, Aphex Twin et Mndsgn, FELP a lancé deux microalbums autoproduits, Étendu jouer (2015) et Chocolop (2017), avant de faire paraître son premier album, Help, le 9 juin dernier.

Il présentera cet album sur scène vendredi 7 juillet sur la scène Club Montréal TD, située sur l’esplanade de la Place des Arts. Il sera accompagné de Klô Pelgag, Laurence-Anne, Hubert Lenoir et Greg Beaudin, que l’on peut entendre sur des chansons de son premier opus.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Macy Gray (8 juillet, 21 h 30)

Pour la soirée de clôture du 43e FIJM, place à une artiste incontournable de la musique soul : la chanteuse et actrice américaine Macy Gray, connue pour des succès comme Why Didn’t You Call Me et I Try, qui lui a valu un prix Grammy en 2001.

L’autrice-compositrice-interprète à la voix rauque et aiguë viendra réchauffer la foule avec ses rythmes R'n'B pour un dernier concert sur la scène TD de la place des Festivals.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

High Klassified (8 juillet, 23 h)

Après le concert de Macy Gray, c’est le producteur montréalais High Klassified qui aura le mandat de faire danser les derniers festivaliers et festivalières jusqu’aux petites heures de la nuit.

Le Lavallois connu notamment pour ses collaborations avec Zach Zoya, Future et The Weeknd a également lancé plusieurs microalbums sous son nom. Il sera derrière les platines sur la scène Club Montréal TD à 23 h.