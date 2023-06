« Tout ce que je veux, moi, c’est une maison. »

Une pluie erratique s’abat sur le canyon du Fraser. Pour un mois de juin, la météo est particulièrement fraîche et maussade au point le plus chaud du Canada. Au cœur du village de Lytton, en Colombie-Britannique, un drapeau canadien balayé par les rafales semble s’arracher à son poteau. C’est l’un des seuls signes de vie qui se manifeste ici, deux ans après l'incendie.

Le 30 juin 2021, le village de Lytton brûlait. Dans ce qui était autrefois le centre-ville de la communauté, il ne reste plus, aujourd’hui, qu’un grand chantier entouré de barrières et jonché d'amas de terre. Des poteaux à numéro marquent les lots où, autrefois, se dressaient des habitations qui ont laissé place à des fosses creusées lors des travaux de décontamination.

Une tuque sur la tête en plein mois de juin, Patrick Michell, le chef retraité de la bande indienne de Kanaka Bar, regarde la météo d'un air résigné. Il observe ce qu’il reste de son village natal, en expliquant qu’il s’agit, pour lui, d’une preuve de plus du dérèglement du climat.

« Tenez-vous prêt. On ne se prépare plus pour les événements futurs, on les vit. » — Une citation de Patrick Michell, chef retraité de la bande indienne de Kanaka Bar

Patrick Michell affirme que l’air de la Terre se réchauffe, ce qui produit des événements extrêmes comme les dômes de chaleur, les rivières atmosphériques, et de la pluie glacée en juin dans un désert. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Ce n’est pas une histoire triste que le chef autochtone retraité veut nous raconter, mais l’histoire de la résilience d’une communauté, de l’adaptation à un monde en changement, de l’après.

Le 30 juin 2023, ça fera deux ans que j’ai perdu ma maison. Le 30 juin 2023, ça fera deux ans que j’ai perdu ma ville natale. Ce sont des choses matérielles. Je n’ai pas perdu mon sens de la communauté. Je n’ai pas perdu ma famille. J’ai hâte de rebâtir.

Reconstruire, se reconstruire

Pour le membre de la Nation Nlaka’pamux, bâtir une maison plus résistante, c’est surtout s’assurer que sa famille n’ait pas à revivre ce traumatisme.

Lorsque le village de Lytton a brûlé, Patrick Mitchell n’était pas avec ses proches, mais à Kanaka Bar, à environ 18 km de là. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

« J’ai retrouvé ma femme sur le bord de la route, en pleurs. Elle portait un t-shirt. Ma fille, Serena, enceinte de huit mois, en pleurs. » — Une citation de Patrick Michell, chef retraité de la bande indienne de Kanaka Bar

Nos trois petits enfants n’avaient pas de vêtement. [...] Fernando, le mari de ma fille, avait le visage de marbre. Il ne pouvait ni parler ni bouger , raconte-t-il.

Après l'événement, ma femme m'a demandé de reconstruire une maison qui était résistante au feu. Pas pour elle ni pour moi, mais pour nos petits enfants et nos arrières petits enfants. Pour que, quel que soit ce qui arrivera dans le monde, ils aient une maison à laquelle retourner.

Ici, je sais comment vivre

Après la catastrophe, le village s’est vidé. Les quelque 250 résidents du centre-ville de Lytton se sont éparpillés dans les communautés environnantes, chez de la famille, dans des hôtels ou dans des logements provisoires. Patrick Michell estime qu’environ 25 % d’entre eux ne reviendront jamais.

Partir n’a jamais été une option pour le membre de la Nation Nlaka’pamux. Après avoir ponctuellement vécu dans un hôtel d'Ashcroft, il est revenu à Lytton dans une roulotte, où il a élu domicile avec sa famille.

Je suis autochtone. Je suis connecté à ce territoire à travers des milliers d’années de souvenirs et de connaissances. [...] Ici, je sais comment vivre. Partout ailleurs, je vais avoir des difficultés , explique Patrick Michell.

« Je suis né ici le 26 mai 1965. Je sais déjà que je vais mourir ici. » — Une citation de Patrick Michell, chef retraité de la bande indienne de Kanaka Bar

Pierre Quévillon, lui, ne vit à Lytton que depuis quatre ans. Pourtant, il est tout aussi déterminé à rester. Ancien toxicomane, il a trouvé dans le village une famille, une communauté.

Pierre Quévillon a survécu du feu de Lytton grâce à l'ancien maire du village, qui l'a sorti du brasier dans sa voiture. Il était encerclé parmi les flammes. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Depuis la catastrophe, Pierre Quévillon vit dans un motel, l’un des seuls bâtiments de Lytton à avoir échappé à l’incendie. La maison qu’il louait est partie en fumée avec ses deux chiens, prisonniers du brasier.

« J’ai été le dernier, dernier, à sortir du village. Je vais m’en souvenir toute ma vie. Mais perdre mes deux chiens, c’était la fin du monde pour moi. J’ai essayé de les sauver, mais ils ont brûlé dans mon camion. » — Une citation de Pierre Quévillon, résident de Lytton

Il a trouvé, depuis, un rayon de soleil dans sa vie : Indica, son nouveau compagnon à quatre pattes.

Même si ça fait deux ans, j’y pense encore, à mes deux chiens. Mais c’est beaucoup moins douloureux aujourd’hui, parce que j’ai encore un chien, un ami. Moi je suis seul dans la vie, je n’ai pas de parent, je n'ai rien moi.

Pierre Quévillon ne cesse de s'émerveiller des montagnes autour de Lytton. Ici, c'est chez lui, dit-il. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Et si je n’ai pas d’argent?

L’un des plus gros défis auxquels les habitants de Lytton font face est le financement. Environ 40 % d'entre eux n’étaient pas assurés. Comme beaucoup d’autres, Pierre ne pourra pas compter sur l’aide d’Ottawa pour la reconstruction.

L’an dernier, le gouvernement fédéral a annoncé 6 millions de dollars pour compenser les coûts additionnels liés aux normes de carboneutralité et de résistance aux feux que les propriétaires de maison devront payer. Le programme a été officiellement lancé le mois dernier.

L'état d'urgence local a été levé le 19 juin 2023 à Lytton, les barrières qui entourent le centre-ville vont finalement pouvoir être retirées, deux ans après. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

En tant que locataire, Pierre ne pourra se qualifier. Ces fonds doivent également être avancés par les résidents, avant d’être remboursés par le gouvernement.

« Tout ce que je veux, moi, c’est une maison. » — Une citation de Pierre Quévillon, résident de Lytton

Pour aider à financer sa propriété, Patrick Michell compte pour sa part lancer un site Internet, où il racontera son histoire et où l’on pourra suivre l’évolution de la construction.

À Lytton, certains arbres conservent des marques des incendies du passé. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Rebâtir, différemment

Sur le terrain où sa maison a brûlé, Patrick Mitchell a déjà une vision précise de la manière dont il souhaite reconstruire : la même bâtisse qu’auparavant, positionnée différemment pour une meilleure efficacité énergétique, avec des matériaux plus résistants.

« Si tu sais que ta maison est sécuritaire, que tu n’auras pas à partir, tu n’auras jamais à te soucier de la météo. Chacun d’entre nous doit prendre une décision. » — Une citation de Patrick Michell, chef retraité de la bande indienne de Kanaka Bar

Le village demandera pour sa part aux habitants de rebâtir l’extérieur de leur maison avec des matériaux résistants aux feux. Lytton évaluera comment intégrer ces spécificités dans sa réglementation municipale, assure la mairesse Denise O’Connor.

Après l'incendie, Lytton était traumatisée. Pendant des mois, la fille de Denise O'Connor a essayé de la convaincre qu’elle n’avait pas à conserver tout ce qu’elle possédait dans le coffre de sa voiture. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

« La réalité, c’est que Lytton sera un modèle, le monde entier nous regardera, parce que tout sera nouveau ou presque ici. Mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif, c’est que les gens reviennent. » — Une citation de Denise O’Connor, mairesse de Lytton

L’histoire de tous

Les deux dernières années n’ont pas eu raison du sourire et de la bienveillance de Denise O’Connor. La mairesse n’avait pourtant aucune idée de la lenteur et des frustrations qu’allait causer le processus de reconstruction, lorsqu’elle a repris les rênes du conseil municipal, un an après l'incendie.

Si des leçons peuvent être tirées, elle estime que le rétablissement après de telles catastrophes ne devrait pas être du ressort des municipalités.

« Ni notre petite communauté ni aucune autre petite communauté n'a la capacité ou l’expertise pour cela. Tout le monde ici était traumatisé. » — Une citation de Denise O’Connor, mairesse de Lytton

Denise O'Connor vivait sur ce terrain, vide aujourd'hui, dans le coeur du village de Lytton. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

J’avais l’impression que la vie n’était pas réelle , témoigne Denise O’Connor.

Le temps a toutefois pansé ses plaies. Aujourd’hui, se rendre au cœur du village n’est plus aussi douloureux et Denise s’y est habituée. Sur son terrain, des tournesols ont même commencé à repousser.

Cet incident était sans précédent, mais il était prévisible , souligne de son côté Patrick Michell. À l’échelle du pays, 60 % des villes, communautés autochtones et municipalités sont exposées aux feux de forêt  (Nouvelle fenêtre) et de végétation.

Si le convoi des camionneurs à Ottawa a réussi à amasser autant d’argent l'an dernier, Patrick Michell garde espoir de parvenir à récolter quelques dons pour financer la reconstruction de sa maison. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

« Cette histoire n'est pas juste celle de Lytton. C'est notre histoire à tous. » — Une citation de Patrick Michell, chef retraité de la bande indienne de Kanaka Bar