MRC de Maria-Chapdelaine : un droit de préemption sur le monastère des Pères trappistes

Les élus ont dernièrement enregistré un droit de préemption au registre foncier, c'est-à-dire le droit d'être consulté en premier si un acheteur éventuel se présente.

Le prix demandé par le courtier est de 5 millions de dollars incluant l'édifice et les 1400 hectares de terrain. Le monastère est en vente depuis juillet 2022.

Le préfet de la MRC , Luc Simard, admet que c'est un gros montant, mais des partenariats sont aussi envisagés.

C'est beaucoup de sous, c’est des gros investissements. C'est pour ça qu'il faut regarder quels partenariats on peut développer sur le territoire. On sait qu'on a le parc régional des Grandes-Rivières qui pourrait être impliqué, la Ville de Dolbeau-Mistassini pourrait l'être aussi, puis au niveau de l'hébergement, bien peut-être qu'on travaillera avec du privé. Il faut réfléchir dans le type de partenariat qu'on peut faire. Il y a d'autres municipalités qui ont développé des sites, un peu comme ça, particuliers avec une certaine vocation, avec des ententes privées, donc pour nous, on veut prendre le temps de regarder comme il faut , a indiqué Luc Simard lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

En entrevue subséquente, Luc Simard a expliqué que la MRC a enregistré son droit de préemption après avoir entendu des rumeurs à l'effet qu’un acheteur privé préparait une offre. Il a cependant mentionné que la MRC pourrait également faire une offre directe. Ce scénario serait d’ailleurs plus plausible selon lui.

Droit de préemption sur l’achat du monastère des Pères trappistes ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Droit de préemption sur l’achat du monastère des Pères trappistes. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Une décision se prendra au cours des prochaines semaines, alors que des discussions doivent encore se tenir entre les élus.

La MRC avait déjà fait part publiquement de son intérêt l’été dernier, alors que des informations avaient aussi circulé à propos d’un possible acheteur. Visiblement, ces démarches n’avaient alors pas abouti.

Les Pères trappistes sont arrivés à Mistassini en 1892. Photo : Radio-Canada

Le terrain pourrait être développé sous forme de parc, comme il l’est déjà un peu.

C’est un grand terrain qui est bien situé au centre de la MRC , à proximité Dolbeau-Mistassini où il y a même des droits de la Ville de Dolbeau-Mistassini. Il y a des sentiers de motoneige. Le parc régional des Grandes-Rivières a le sentier Monasteriorum sur ce terrain-là. Il y a des sentiers de vélo de montagne aussi de la Ville de Dolbeau-Mistassini, donc il y a déjà des droits à consolider sur ce territoire-là et il faut évaluer la possibilité de le développer davantage comme un parc pour l'ensemble de la population , a-t-il ajouté.

Le monastère comme tel est aussi d’intérêt.

Il y a aussi le bâtiment du monastère, qui est un super beau bâtiment qui a un potentiel de développement intéressant pour de l'hébergement. Puis on sait que l'hébergement dans notre milieu, on n'en a pas beaucoup , a conclu Luc Simard.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Pascal Girard