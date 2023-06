Le pont couvert McVetty-McKenzie, à Lingwick, est de plus en plus vétuste. Le maire de la municipalité, Robert Gladu, multiplie les démarches pour conserver ce qu'il appelle le « joyau de la MRC Haut-Saint-François ».

Bâti en 1893, il s'agit d'une attraction touristique majeure pour la municipalité. Il a cependant des problèmes; la structure ne permet pas d'accueillir plus de 50 visiteurs à la fois.

On avait eu un rapport en 2019 nous démontrant qu’on commençait à avoir des difficultés avec le pont comme tel, explique le maire. La structure commence à avoir des difficultés au niveau des assises. On a une problématique au niveau du plancher qui a fait en sorte qu’on a demandé une étude. Le carnet de santé n’est pas reluisant.

En entrevue à Par ici l'info, il rapporte que la Municipalité ne peut assumer, à elle seule, les travaux du plus long pont couvert en Estrie, le deuxième plus grand au Québec.

« On a commencé à en parler un peu partout. [...] On sait pertinemment que les gens qui sont habiletés à réparer un pont comme ça, il y en a de moins en moins au Québec. » — Une citation de Robert Gladu, maire de Lingwick

Ce dernier dit mettre toutes les mesures en place possible afin de sauver le pont. Une rencontre est prévue jeudi avec le député de Mégantic, François Jacques. Il espère que des solutions seront trouvées pour permettre la rénovation du pont. Les travaux sont estimés entre 800 000 $ et 1 million de dollars. On n’a pas une population pour subir une telle rénovation , raconte le maire de la municipalité qui compte environ 460 personnes.

Le maire décrit le pont comme un « joyau de la MRC Haut-Saint-François ». Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

« C'est sûr qu'avec l'âge, il y a eu des choses qui n'ont pas été remplacées. On sait que, quand tu touches à un pont ancestral, la problématique, ce sont les matériaux. Parfois, ils viennent des États-Unis afin de respecter la structure. » — Une citation de Robert Gladu, maire de Lingwick

De plus, M. Gladu déplore que des visiteurs effectuent des feux de camp à proximité du pont.

Un autre pont fragile

Un autre pont dans le secteur a des problèmes. Il s’agit de celui de la route 257. En 2021, des travaux ont été effectués dans le secteur et des poids lourds ont circulé sur le pont qui traverse le ruisseau, ce qui a endommagé la structure. On a su, il y a deux semaines, qu'il fallait fermer la moitié du pont, raconte le maire. On ne comprenait pas. On a une problématique, c'est une rue locale et on ne permet pas aux camions de passer en haut de trois essieux et c'est vraiment pour la livraison locale.