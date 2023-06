Le Muséoparc réinventé pour mieux raconter Vanier

On a vraiment voulu concentrer l'exposition sur l'histoire de Vanier [...] et conter l'histoire des Vaniérois , souligne le conservateur du Muséoparc, Yanick Labossière.

Cette histoire est présentée à travers cinq sections, de l’histoire des premiers colons à celle plus politique, économique et sociale du quartier actuel, incluant la défense de la francophonie depuis la fusion au sein de la Ville d’Ottawa. Plus de 150 artéfacts, incluant des nouveautés, sont exposés tout au long d’un parcours muséal repensé.

Comme celle dédiée aux manifestations dénonçant la fermeture de l'Hôpital Montfort, chaque section est « une mini exposition à l'intérieur de l’exposition», souligne le designer de l’exposition, Stefan Canuel. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

La première exposition permanente du Muséoparc a pris place en 2006. Habituellement, dans un musée, une exposition permanente, c'est bon pour une quinzaine d'années. [...] Ça faisait [plus] de 15 ans, donc elle était dûe pour un changement , fait valoir Yanick Labossière.

Yanick Labossière, conservateur du Muséoparc Vanier. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

Pour lui, cette rénovation de plus de 500 000 $, la plus importante depuis la création du musée en 2004, devait venir avec un changement à tous les niveaux, des nouveaux planchers à une exposition permanente réinventée.

Une nouvelle scénographie

Pour réussir ce coup de neuf, le Muséoparc a fait appel aux services du designer d’exposition Stefan Canuel. Ce dernier a apporté un côté naturel à l’exposition afin de se rapprocher de la cabane à sucre déjà présente sur le parc.

Le designer Stefan Canuel a créé une trame narrative pour aider le visiteur à comprendre le parcours muséal de cette nouvelle exposition. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

[On a voulu] avoir quelque chose de contemporain, avoir un fil un peu plus épuré en même temps [...] et plus frais, avec un jeu de couleurs , souligne M. Canuel.

Pour la nouvelle exposition permanente, Vanier, notre place, le designer explique avoir mis beaucoup d’efforts dans la mise en scène. Il n'y avait pas vraiment de scénographie comme telle [dans l’ancienne exposition]. C'était vraiment des artéfacts qui étaient mis dans l'espace avec les caissons. [...] Là, il y a une histoire qui est racontée , précise Stefan Canuel.

Des supports technologiques, incluant tablettes, codes QR et puces NFC, sont également installés tout au long du parcours pour enrichir la visite d’une expérience numérique.

Inauguré mardi soir, le Muséoparc Vanier ouvrira ses portes au public à compter du 4 juillet.

Avec les informations de Marika Bellavance