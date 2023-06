L’agence des jeux de l’Alberta interdit le déménagement du casino de Camrose

Lors d’une audience jeudi dernier, un panel a expliqué que le projet de relocalisation du casino ne bénéficiait pas de soutien suffisant de la part de la communauté. Il a aussi soulevé que le déménagement générerait peu de nouveaux revenus et qu’il engendrerait des effets négatifs sur les casinos d’Edmonton.

Il s’agit d’un exemple concret d’organisations et d’organismes à but non lucratif qui se sont mobilisés et qui ont fait part de leurs craintes face au déménagement du casino , souligne la directrice générale de la Fédération des ligues communautaires d’Edmonton, Laura Cunningham-Shpeley.

Les organismes d’Edmonton qui se sont opposés au déménagement craignaient que le casino classé comme étant rural les prives d'une partie de leurs revenus.

Capital City Casino, a déclaré l'année dernière dans un communiqué que le casino de Camrose fermerait ses portes s'il ne pouvait pas être déplacé dans une autre communauté.

La société avait présenté une proposition de déménagement en 2021, mais la Commission des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis l’a rejetée en novembre dernier.

Dans un communiqué datant de l’année dernière, la société avait déclaré que le casino de Camrose avait de la difficulté à générer un montant stable de revenus caritatifs. La décision interdisant le déménagement du casino aurait pour effet de désavantager les organismes de charité locale , explique Capital City Casino.

Dans un second communiqué publié en décembre, la société indiquait que si la demande était rejetée, près de 650 associations caritatives perdraient des revenus importants.

Le président de l'Association des municipalités rurales de l’Alberta, Paul McLauchlin, a affirmé que la décision était décevante pour bon nombre de ses membres. Il espère qu’elle suscitera davantage de discussions sur les changements à apporter au système de jeux de la province.

La différence entre les jeux ruraux et les jeux urbains est si importante que je pense que tout le monde se rend compte que le système actuel n'est tout simplement pas équitable , explique Paul McLauchilin.

Avec les information de Madeleine Cummings