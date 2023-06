Plus de 500 000 $ du fédéral pour les femmes et enfants victimes de violence au N.-B.

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, à Shediac, a reçu un investissement fédéral de plus de 500 000 $ mardi.

L’argent sera destiné à la mise à l’essai du programme Club des enfants et Habilitation pour maman, un programme venant en aide aux enfants et aux mères en situation de violence conjugale.

L’année dernière, le Centre de crise et le Liberty Lane ont fourni des services à plus de 300 enfants exposés à la violence familiale , a expliqué la directrice du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, Kristal LeBlanc.

Le projet pilote sera lancé à Shediac et à Fredericton. L’équipe a aussi comme objectif de chercher un financement à long terme pour le continuer, ainsi que d’identifier d'autres endroits où le programme pourrait être lancé.

L’annonce du financement a été faite par le député fédéral Dominic LeBlanc, au nom de Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Notre gouvernement s’est engagé à soutenir les survivants et à protéger la santé et la sécurité des personnes aux prises avec de la violence familiale. L’annonce d’aujourd’hui soutiendra ce travail extraordinaire et fournira, j’espère, des ressources essentielles pour aider à briser le cycle de la violence , a dit Dominic LeBlanc.

En plus d'offrir une variété de services aux victimes de violence, le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour compte également des programmes destinés aux agresseurs, dont un qui est offert pour la première fois au Canada, Strength at Home.