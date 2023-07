Dans le temps des « nouvelles à Guy Ross »

Ma grand-mère avait peu d'idoles, mais je lui en connaissais deux. Charles Aznavour et Guy Ross. Si le premier ne m'était pas inconnu, je n'avais pas eu le privilège d'entendre le second. Comme à peu près tous ceux qui écoutaient la radio, puis la télévision entre les années 30 et 60, ma grand-mère ne parlait jamais du Radiojournal, du Téléjournal ou du bulletin de nouvelles. Elle écoutait « les nouvelles à Guy Ross ». C'est dire à quel point l'homme faisait partie du quotidien des familles de l'époque.

C'est vrai , lance sa fille Suzanne qui s'est donné le mandat de faire renaître la mémoire de son paternel mort subitement en août 1972. Les gens ne disaient pas : "on écoute les nouvelles", ils disaient : "on écoute Guy Ross!"

L'éloquent personnage a amorcé sa longue carrière en 1937. Le jeune homme qui n'avait pas 20 ans à l'époque est alors recruté par la famille Brillant pour l'ouverture du nouveau poste de radio CJBR.

Des années 30 aux années 70, cet amoureux de la langue française et de théâtre a été la voix et le visage de l'information régionale.

Pendant cette période, il est tout à la fois. Il déniche la nouvelle, se rend sur le terrain et présente, seul, le fruit de son travail à la radio, puis à la télévision dès 1954.

Guy Ross était le service des nouvelles , dira dans un documentaire en 1987 sa collègue journaliste Lisette Morin, qui écrivait pour Le Progrès du Golfe.

L'homme natif de Val-Brillant dans la Matapédia est en quelque sorte un précurseur du journalisme tel qu'on le pratique encore aujourd'hui. Au début, les gens qui faisaient de la radio se contentaient de lire les dépêches de la Presse canadienne , rappelle l'historien et lui-même ex-journaliste Richard Saindon.

Guy Ross, lui, a commencé à faire de la nouvelle régionale. Il a été le premier dans la région à prendre son micro, à aller faire des entrevues sur le terrain et à rapporter des choses en ondes.

Guy Ross et une partie de son équipe du bulletin télévisé de CJBR. (Photo d'archives) Photo : Collection du Musée régional de Rimouski

Dès 1954, poursuit l'historien, sa notoriété explose avec l'arrivée dans les chaumières d'une curieuse boite carrée qui entend révolutionner la société.

On lui a confié l'animation du bulletin télévisé de 18 heures, ce bulletin a pris différents noms au fil des années, mais pour les gens, c'est resté les nouvelles à Guy Ross.

Une notoriété qui dépasse les frontières du Bas-Saint-Laurent

Il est apprécié, connu et a la confiance de la direction. Son ancien patron, François Raymond, dira quelques années après sa mort que Guy était un homme d'un charme naturel, de sorte que pour cueillir la nouvelle, nous avions un sujet d'élite .

Dans un documentaire diffusé en 1979 pour souligner les 25 ans de la télévision à Rimouski, Lisette Morin en donnera un exemple frappant. Quand ça nous arrivait de couvrir des évènements sur la Côte-Nord, nous descendions de l'avion et [les gens] se précipitaient sur Guy Ross.

Sa fille Suzanne peut en témoigner elle aussi.

« Quand on rentrait à l'épicerie, ma mère disait “Ah mon Dieu! Ça va être long!” Tout le monde le reconnaissait. » — Une citation de Suzanne Ross, fille de Guy Ross

Suzanne Ross tente de rappeler la mémoire de son père, Guy Ross, pionnier du journalisme au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il faut dire que les mots et la voix du grand journaliste dépassaient les frontières de la région. Il a exporté la nouvelle régionale ailleurs , raconte Richard Saindon. Il a même écrit pour le New York Times et il est devenu correspondant pour le réseau Radio-Canada, bien avant la création du réseau comme on le connait aujourd'hui.

Mais Suzanne se souvient surtout des qualités humaines de son père qui est mort alors qu'elle était adolescente. Il était d'une grande sensibilité, c'est probablement pourquoi il a voulu être journaliste.

Une sensibilité qu'il exploitait de temps en temps en montant sur les planches. Suzanne se souvient entre autres de la fascination de son père pour le personnage de Jean Narrache, pseudonyme d'Émile Coderre.

La passion du journalisme de père en fils

C'était un homme remarquablement bon et rigoureux , relate son fils Claude, qui a lui aussi connu une brillante carrière de journaliste, comme son père.

Il ne refusait jamais un brin de conversation dans la rue, les gens l'abordaient et il était d'un contact facile.

Claude Ross a suivi les traces de son père et a occupé les fonctions de journaliste à CJBR Rimouski. Photo : Radio-Canada

Petit, Claude suivait son père sur le terrain. Il se rappelle d'un moment en particulier où l'histoire s'écrivait sous ses yeux.

« Il m'avait amené à Esprit-Saint lors de la création des Opérations Dignité 2. Je suis content d'avoir vécu ce moment-là, ça a marqué ma vie. » — Une citation de Claude Ross, fils de Guy Ross et ex-journaliste à CJBR

Le petit Claude de cette époque était loin de se douter que quelques années plus tard, il allait à son tour raconter les luttes du Haut-Pays et marcher dans les traces de son illustre paternel.

Rassemblement de Dignité 2 à l'église d'Esprit-Saint. (Photo d'archives) Photo : Denis Pinard © Centre des Opérations Dignité

Les qualités de Guy Ross ont fait de lui un remarquable communicateur. Inspiré par Jean Narrache, il se créera un personnage nommé le Vieux Baptiste et il apparaitra quelques fois à l'écran comme monologuiste.

Suzanne rappelle que son père récitait tout de mémoire. Le dimanche, on le voyait pratiquer ses textes. Il était perfectionniste autant dans son travail que dans ses loisirs.

Aujourd'hui, une rue porte son nom à Rimouski.

Dans un présentoir à l'entrée de la station de Radio-Canada à Rimouski, on peut aussi voir une photo du grand journaliste participant à un radio théâtre. On le voit de profil, c'est dommage. Les archives de lui sont rares. Plusieurs ont été détruites.

Guy Ross (à gauche) et des collègues lors de la diffusion d'un radio-roman en 1951. Photo : Radio-Canada

Les gens qui se souviennent des nouvelles à Guy Ross sont aussi de plus en plus rares. C'est pourquoi sa fille Suzanne a décidé d'envoyer un petit mot il y a de cela quelques mois à ceux qui sont en quelque sorte les héritiers professionnels de son père.

J'ai maintenant 68 ans et lorsque je parle à des gens plus vieux que moi, tous se souviennent de papa comme un excellent journaliste et un artiste aussi. J'aimerais que l'on souligne le cinquantenaire de son décès et son apport dans la région. Si vous voulez bien communiquer avec moi, je vous donnerai plus de détails , pouvait-on y lire.