Deux nouveaux jeux vidéo par mois : c’est la promesse que fait Meta, maison mère de Facebook, avec son nouvel abonnement à 10,50 $ par mois ou 80 $ par an pour ses casques Meta Quest 2, Quest Pro et le futur Quest 3.

Tous les mois, les utilisateurs et utilisatrices de Quest+ auront accès à deux titres en réalité virtuelle, qui s’ajouteront à leur collection, et s’y accumuleront tant et aussi longtemps que l’abonnement au service sera actif.

Les premiers jeux vidéo annoncés, pour le mois de juillet, sont le jeu de tir à la première personne Pistol Whip et le jeu d’aventure Pixel Ripped 1995. Le mois d’août permettra aux personnes abonnées de découvrir Walkabout Mini Golf et le jeu de tir Mothergunship: Forge.

La formule d’abonnement est de plus en plus connue des joueurs et des joueuses, qui sont plusieurs à détenir un forfait PS Plus pour la console PlayStation et Xbox Game Pass pour la console de Microsoft, qui offrent une poignée de titres gratuits par mois.

À la recherche de rentabilité

En 2021, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, a misé gros sur le métavers, injectant des milliards de dollars dans la technologie, et rebaptisant le groupe Facebook en ce sens (Meta).

L’entreprise concentre aussi ses efforts sur le développement de l’intelligence artificielle (IA), ce que le PDG voit comme la clé pour déverrouiller le métavers .

Le casque Meta Quest 2, anciennement appelé l’Oculus Quest 2, connaît un certain succès commercial depuis son lancement en 2020. L’engin, plutôt abordable (à partir de 420 $), s’était écoulé à près de 15 millions d’unités dans le monde en 2022.

Mais la branche de réalité virtuelle de l’entreprise, Reality Labs, a enregistré une perte de 4 G$ US (5,3 G$ CA) pour les trois premiers mois de l’année 2023.

Le règne des casques de réalité virtuelle Meta, qui comprend le Meta Quest 2, le Quest Pro et bientôt le Quest 3, pourrait se briser avec Apple qui s’apprête à faire son entrée aux États-Unis avec le Vision Pro, prévu au début de l’année 2024. Il faudra toutefois débourser 3500 $ US (4600 $ CA) pour se le procurer.