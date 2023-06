Gatineau veut adopter une nouvelle stratégie de logement abordable

Le Service de l’urbanisme et du développement durable de la Ville de Gatineau a présenté, mardi, une nouvelle stratégie en matière de logement abordable devant les élus municipaux.

Celle-ci pourrait être adoptée par le conseil municipal le 4 juillet prochain.

L’objectif de cette stratégie est d’apporter des réponses aux problèmes d’abordabilité du logement dans une perspective plus large, a indiqué la directrice générale adjointe au développement durable de la Ville de Gatineau, Catherine Marchand.

Proposant des actions dites spécifiques et complémentaires , la Stratégie de logement abordable s’articule autour six grands axes de réflexion afin d’améliorer l’offre de logements accessibles au plus grand nombre, dans un contexte où la demande de logements locatifs explose.

Il y est notamment question d’améliorer la vision de Ville concernant non seulement les opportunités de transformation des structures immobilières existantes, mais aussi les partenariats avec les grands propriétaires publics.

Le conseil municipal de Gatineau pourrait se prononcer sur cette stratégie le 4 juillet prochain. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La nouvelle stratégie identifie également des possibilités d’amélioration en ce qui concerne l’identification par la Ville des programmes de subvention provinciaux et fédéraux.

L’idée serait ainsi de développer des outils pour aider les organismes et les entreprises à cibler les [aides financières] adaptées aux besoins qu’ils souhaitent combler , peut-on lire dans la présentation faite mardi.

D’autres recommandations ont été émises concernant le logement dit naturellement abordable . Parmi celles-ci figurent la mise en place de mesures incitatives et normatives pour protéger le logement abordable et le fait de valoriser le logement additionnel, l’unité d'habitation accessoire ou les mini-maisons .

Gatineau se distingue depuis des années avec un règlement qui favorise le logement accessoire, que nous appelons le logement additionnel, sans aucune restriction quant à qui l’occupe, alors qu’on pourrait le restreindre à des gens qui ont un lien de parenté , a commenté Mme Marchand.

Un meilleur encadrement du logement naturellement abordable permettrait également de lutter contre le phénomène de la rénoviction , même si la Ville de Gatineau y est moins sujette que Montréal, selon la directrice générale adjointe au développement durable de la Ville de Gatineau.

Il y a une tendance qui fait que, si on peut louer le même espace 50 % plus cher que ce qu’on le loue aujourd’hui, il y a des gens qui vont vouloir profiter de cette occasion pour rénover le bâtiment et aller chercher un locataire qui est plus payant , a-t-elle illustré.

Une demande qui n’en finit plus d’augmenter

La présentation de la nouvelle stratégie de la Ville en matière de logement abordable intervient dans un contexte où la demande de logements locatifs crève le plafond, qui se répercute directement sur le prix des loyers.

À titre d’exemple, Gatineau a subi une hausse de 9,1 % du loyer moyen pour les appartements de deux chambres en 2022, ce qui représente la plus forte hausse depuis 1990. Ainsi, la difficulté de trouver un logement ne se limite pas à la population défavorisée , peut-on lire dans la présentation du Service de l'urbanisme et du développement durable.

La hausse de la demande serait causée par trois principaux facteurs, dont une forte migration nette provenant de l'Ontario et découlant de l’attrait du logement côté québécois.

Nous exerçons un attrait particulier sur nos voisins ottaviens en raison de l’écart substantiel qui demeure et qui s'accroît entre le prix du logement à Gatineau et le prix du logement à Ottawa , a précisé Mme Marchand.

La croissance de l’emploi chez les jeunes créerait également des besoins en matière de logement locatif, étant donné que l’accès à la propriété s’avère de plus en plus difficile en raison du contexte économique. Les personnes âgées auraient quant à elles tendance à délaisser la propriété pour le locatif.

Une stratégie qui ne fait pas consensus

Si l’idée d’adopter une nouvelle stratégie pour le logement abordable n’est pas remise en question par les élus municipaux, plusieurs ont exprimé que celle-ci n’allait pas assez loin.

Selon le conseiller municipal du district de Limbour, Louis Sabourin, introduire un règlement d’inclusion à la sauce Gatineau forcerait les promoteurs à inclure un certain pourcentage de logements abordables dans leurs projets de construction.

Dans une boîte à outils, d’habitude, il y a un marteau et j’ai l’impression qu’on n’en a pas de marteau. [...] Je sais que c’est dérangeant pour un développeur, mais en même temps je pense au bien commun.

Louis Sabourin, conseiller municipal pour le district de Limbou et porte-parole en matière de logement pour Action Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal du district du Versant et président du comité-choc en logement, Daniel Champagne a, pour sa part, affirmé que les actions que la Ville de Gatineau entreprend depuis un an et demi en matière de logement ne se sont jamais réalisées auparavant.

Selon lui, cette nouvelle stratégie s'inscrit d’ailleurs plus dans la continuité que dans le changement.