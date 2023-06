Une bouteille lancée à la mer il y a plus de 30 ans retrouvée au Nunavik

Un homme et son fils ont retrouvé à Akulivik, au Nunavik, une bouteille en plastique contenant un message, qui a flotté dans les eaux de la baie d'Hudson pendant plus de 30 ans.

Nauya Quitsaq et son fils Lasyusie chassaient le béluga près d’Akulivik, lorsqu’ils ont aperçu une vieille bouteille en plastique verte s’échouer sur le rivage. Le père de famille dit qu’ils ont failli l’ignorer, pensant que c’était un déchet. Son fils l’a cependant ramassé et a découvert qu’un morceau de papier était à l’intérieur.

C’était une surprise. On ne s’attendait pas à voir ça , dit Nauya Quitsaq. Je l’ai ouverte et j’ai délicatement enlevé le papier à l’intérieur, car je savais qu’il pourrait se déchirer si j'étais brusque, alors je l’ai sorti avec précaution et j’ai lu [le message].

Distance entre Coral Harbour, au Nunavut, et Akulivik, au Québec. Le tracé ne représente pas le voyage de la bouteille. Photo : OpenStreetMap

Nauya Quitsaq a rapidement eu la chair de poule en lisant la note manuscrite, qui indiquait : Si vous trouvez cette bouteille, souriez, dites bonjour et retournez-la à Rhoda Paliak-Angootealuk, Coral Harbour, T.N.-O. , le 4 septembre 1990. Île Southampton.

Un long voyage

De l’autre côté de la baie d’Hudson, Rhoda Paliak-Angootealuk, qui vit toujours à Coral Harbour, se souvient du jour où elle a mis cette bouteille à la mer. Le 4 septembre 1990, elle était dans un camp avec son mari lorsqu’elle a soudainement eu l’idée d’envoyer un message à la mer.

Rhoda Paliak-Angootealuk, de Coral Harbour, avait 25 ans lorsqu'elle a envoyé la bouteille. Photo : Fournie par Rhoda Paliak-Angootealuk

Elle n’avait néanmoins plus ce souvenir en tête lorsqu'une connaissance lui a fait part de la découverte de sa bouteille, à Akulivik. J’étais juste surprise. Ça a pris tout ce temps , raconte-t-elle. Quand on lui demande si elle se souvient de ce qu’elle a écrit en 1990, elle éclate de rire. Bien sûr que non, je ne m’en souviens pas!

Le souhait qu’elle avait formulé à l'époque, qu’on lui renvoie la bouteille, sera exaucé. Rhoda Paliak-Angootealuk a partagé son adresse avec Nauya Quitsaq et son fils Lasyusie, qui la lui retourneront par la poste.

La bouteille a flotté dans les eaux de la baie d'Hudson pendant plus de 30 ans. Photo : Fournie par Nauya Quitsaq

Nauya Quitsaq dit que les cueilleurs devraient tenir le territoire à l’œil. Des choses comme ça, c’est un trésor.

Même si l’idée d’une bouteille lancée à la mer a un côté romantique, ce n’est pas un geste recommandé par les autorités, car il contribue à la pollution des océans.

Avec les informations de Cindy Alorut