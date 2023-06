Le train de marchandises sera de retour à Gaspé en 2026, promet Québec

Alors que le provincial n'avançait plus de date butoir depuis 2022 pour un retour du train de marchandises jusqu'à Gaspé, voilà que Québec s'engage à ce que le rail gaspésien soit réhabilité dans son entièreté en 2026.

La ministre des Transports et de la mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé un investissement de 518 millions de dollars pour la réfection du troisième et dernier tronçon reliant Port-Daniel–Gascons à Gaspé.

Ces fonds serviront notamment à effectuer des travaux d’enrochement, qui devraient débuter cette année.

La réhabilitation complète du chemin de fer de la Gaspésie, elle, nécessitera un investissement total de 870 millions de dollars.

Une aide financière de 21 millions de dollars est par ailleurs accordée à la Société du chemin de fer de la Gaspésie pour qu'elle poursuive l’exploitation, le développement et l’entretien du corridor ferroviaire.

Cette annonce se faisait attendre depuis longtemps en région.

Le train de passagers, lui, n'est plus en service depuis août 2013. L'annonce de mardi ouvre toutefois la porte au retour de VIA Rail en région, puisque la société d'État avait indiqué qu'une telle éventualité pourrait être envisagée une fois le chemin de fer sécuritaire et accessible jusqu'à Gaspé.

