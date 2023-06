Choc à Lac-Mégantic : l’entreprise Masonite ferme ses portes

La nouvelle a été confirmée par le coordonnateur régional de la CSD en Estrie, Bernard Cournoyer.

L'usine ferme ses portes aujourd'hui même.

Les employés de l'usine spécialisée en charpente de bois avaient déclenché la grève en février dernier. Quelques jours plus tard, la direction avait décrété un lockout. Les salaires et les assurances collectives étaient au cœur du conflit.

Ce matin, on rencontrait l'employeur. Il devait nous revenir sur certains sujets. Il s'est présenté à la table et nous a dit qu'étant donné qu'il y avait une grosse baisse des carnets de commandes, étant donné la longueur du conflit de quatre mois et une semaine, étant donné qu'ils ont été capables de transférer la production dans les autres usines du groupe, ils ont décidé de fermer définitivement l'usine à Lac-Mégantic , explique Bernard Cournoyer.

Ce dernier soutient que les 180 employés touchés recevront une lettre par courrier recommandé au cours des prochains jours confirmant la cessation de leur emploi.

Selon M. Cournoyer, depuis l'arrêt de travail, le 17 février, il y a eu très peu de rencontres de négociation. Il y a eu un conciliateur au dossier .

La convention collective était échue depuis le 31 décembre dernier.

Plus de détails à venir.