La pluie tant attendue des dernières semaines a commencé à tomber lundi, mais de façon inégale sur les régions touchées par les feux de forêt au Québec. Et si des précipitations sont prévues jusqu’à mercredi, le temps chaud et sec des jours suivants pourrait redonner de la vigueur à certains incendies.

Ce matin, on a de relativement bonnes nouvelles. Le combat des feux est facilité par la pluie, mais n’allez surtout pas penser que la pluie éteint les feux , a lancé d’emblée Katia Petit, sous-ministre associée à la Sécurité civile, en point de presse conjoint avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), mardi matin.

« Si la pluie tombe en quantité suffisante, ça permet aux effectifs de la SOPFEU d’intensifier le travail sur le terrain pour éviter que les incendies ne reprennent une fois le temps sec de retour. » — Une citation de Katia Petit, sous-ministre associée à la Sécurité civile

De la pluie a effectivement commencé à tomber lundi sur certaines régions touchées par les feux de forêt, dont l’Abitibi. Mais d’autres secteurs, notamment dans l'ouest dans la province, ont eu des quantités un peu plus parsemées , a précisé Julie Coupal, directrice générale adjointe de la SOPFEU . À Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec, le maire Guy Lafrenière était même déçu en se réveillant mardi matin.

Un panache de fumée émane de la forêt à proximité de la rivière Bell, dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

On aurait aimé beaucoup plus que ça , a-t-il déploré en entrevue à l’émission Tout un matin. Je me suis levé quelques fois cette nuit en espérant voir beaucoup d’eau tomber, mais ce n’est pas arrivé. On a eu une petite pluie, mais je m’attendais à [plus]. Je regarde dehors, et il y a bien des places où c’est sec, mon patio est presque pas humide.

Par ailleurs, le temps chaud et sec devrait être de retour dès jeudi dans plusieurs régions, encore une fois dans l’ouest de la province. Dans les prochains jours, avec le retour de la sécheresse, l’intensité de certains incendies va revenir , a expliqué Mme Coupal.

« Nos équipes feront le maximum avant le retour du beau temps afin d’éviter le plus possible un retour à la situation actuelle. Mais les incendies sont gros et la tâche est colossale. » — Une citation de Julie Coupal, directrice générale adjointe de la SOPFEU

Le point sur les feux en quelques chiffres