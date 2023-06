Transport en commun, formation des chauffeurs de camion et élargissement de route : un peu plus d’un an et demi après la création d’un groupe de travail pour analyser et améliorer la sécurité routière dans le Nord de l’Ontario, le rapport final a été rendu public.

Ce rapport, qui aura pris environ 14 mois à compléter, comporte plus d'une soixantaine de recommandations et six objectifs principaux.

Le groupe s'est intéressé à la facilitation du transport entre les communautés nord-ontariennes grâce aux transports en commun, l’établissement de programmes de voyage pour des rendez-vous médicaux, mais aussi des investissements dans les réseaux de pistes cyclables.

Le rapport analyse les opportunités économiques dans le Nord, telles que les initiatives de tourisme, ou encore le transport sécuritaire des déchets nucléaires.

Il se concentre aussi sur la sécurité des conducteurs, en revendiquant des stations de surveillance météorologiques et des aires de repos.

Dans la même lancée, il exige également que les entreprises munies de véhicules commerciaux offrent de plus amples formations aux chauffeurs, et soient plus exigeantes dans le processus de recrutement de ces derniers.

L’usage de la technologie moderne est aussi très recommandé dans ce rapport, qui suggère un meilleur accès au signal des cellulaires, en travaillant avec les communautés autochtones de la région.

D’ailleurs, le groupe sollicite des moyens de transport plus accessibles pour les communautés isolées du Nord, ainsi que plus d’investissements dans les routes hivernales, mais aussi l’amélioration des systèmes de rails commerciaux.

Une demande d’étude de la route 72, qui relie la ville de Sioux Lookout à la Transcanadienne 17, est également mentionnée dans le rapport, afin d’évaluer la prévalence de la traite de personnes dans ce secteur et d'u mettre un terme.

Une attention particulière pour les chauffeurs de camion

Selon Danny Whalen, président de la fédération des municipalités de l’Ontario et codirecteur du groupe de travail de sécurité des routes, la qualité des routes et les conducteurs eux-mêmes doivent être surveillés.

Il y a de très graves problèmes de qualité et [concernant les ] camionneurs. Je pense que les chauffeurs de camion prennent tous leur retraite simplement à cause des conditions de la route en ce moment , affirme M. Whalen.

Les camions sont les cibles les plus importantes dans le rapport. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Un avis que partage Carol Hughes, la députée fédérale pour la région d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing, qui critique la conduite de certains chauffeurs de camion.

La [route] 11, moi j’en vois souvent qui prennent des décisions qui ne sont pas bonnes pour la sécurité des autres, fait qu’on voit des transports se passer même quand on est dans des deux lignes, alors c’est inacceptable , indique-t-elle.

« Ils me disent carrément qu’ils ne se sentent plus en sécurité, alors nous devons vraiment agir. Je sais donc que le gouvernement a pris des mesures. » — Une citation de Danny Whalen, président de la fédération des municipalités de l’Ontario et codirecteur du groupe de travail de sécurité des routes

Le bilan propose aussi un suivi des personnes impliquées dans un accident. La suggestion consiste à ce que ces personnes passent des inspections avant de retourner sur leurs lieux de travail.

Dans l’attente de décisions

Bien que le groupe de consultation ait déposé le rapport en mars dernier, le gouvernement de l’Ontario n’y a pas encore fait suite.

Pour M. Whalen, il y a des idées mentionnées dans le rapport qui peuvent être établies facilement par le gouvernement.

On pense qu’il y a plusieurs choses que le gouvernement pourrait établir tout de suite, notamment, des stations de repos pour les conducteurs qui ne coûteraient pas cher, la route appartient déjà au ministère , indique Danny Whalen.

Le codirecteur du groupe de travail souhaite la création d’un nouveau sous-groupe constitué de membres de l’équipe actuelle pour mieux suivre les actions du gouvernement face aux recommandations proposées.

Dave Plourde, maire de Kapuskasing, espère que les routes 11 et 17 seront bien prises en compte par le ministère des Transports de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Des actions très attendues par Dave Plourde, le maire de Kapuskasing, qui fait lui aussi partie du groupe de travail.

On attend les décisions du ministère pour voir ce qu’ils appliqueront , souligne Dave Plourde.

Réponse du gouvernement

Pour faire suite au rapport, le ministère des Transports de l’Ontario affirme avoir mis en œuvre la nouvelle norme d’entretien des routes d’hiver ON Trans-Canada pour le déneigement des routes 11 et 17 dans le Nord.

Il ajoute être dans le processus d’analyse des recommandations restantes du groupe de travail et soutient qu’il continuera de travailler en étroite collaboration avec les municipalités, les communautés autochtones et les organisations locales pour faire progresser la planification des transports dans la région.

Danny Whalen indique avoir été satisfait de constater l’établissement du projet 2+1, qui figurait lui aussi dans les recommandations de groupe de travail.

Avec les informations de Nick Mongeon