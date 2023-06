Ce qui est ouvert ou fermé pour la fête du Canada à Ottawa et en Outaouais

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, tous les services d’OC Transpo, ainsi que ceux de Para Transpo sont offerts gratuitement le 1er juillet jusqu'à 4 h du matin, le 2 juillet.

Les autobus et la ligne 1 de l’O-Train suivent l’horaire spécial de la fête du Canada et la fréquence des services est augmentée en soirée. Le 1er juillet, alors que les horaires d'autobus varient d'un circuit à l'autre, la ligne 1 du train léger est en service de 6 h à 2 h du matin.

Le 3 juillet, les autobus suivent l’horaire du samedi et la ligne 1 suit l'horaire de la semaine et est en service de 5 h à 1 h du matin, le 4 juillet.

Le Centre de service à la clientèle d’OC Transpo du Centre Rideau est ouvert vendredi 30 juin, de 9 h 30 à 21 h, samedi 1er juillet, de 10 h à 18 h et dimanche 2 juillet, de 11 h à 18 h. Le bureau des objets perdus d’OC Transpo, situé à Heartwood House, est fermé le lundi 3 juillet.

Les services de Para Transpo suivent l’horaire des jours fériés, le 1er juillet, mais les déplacements réguliers prévus le samedi sont automatiquement annulés .

Du côté de la Société de transport de l'Outaouais (STO), le service du dimanche est en vigueur et les usagers auront libre-accès sur tout le réseau. En raison de la fermeture à la circulation de plusieurs ponts interprovinciaux et artères principales, le transporteur public offre toutefois un service en rive gatinoise seulement. Toutes les lignes qui desservent habituellement le centre-ville d’Ottawa ont comme terminus la rue Laurier, à proximité du boulevard Maisonneuve.

Pour le service de transport en commun de l'Outaouais rural, Transcollines, le service est réduit le 30 juin. Les lignes fixes ne sont pas en service. Les usages sont invités à utiliser le service à la demande (TAD) qui est en fonction selon l'horaire régulier.

Tous les règlements et toutes les restrictions concernant le stationnement de la Ville d'Ottawa s’appliquent, samedi.

À Gatineau, le stationnement est gratuit durant les jours fériés de la municipalité.

Du côté du Québec, les succursales de la SAQ sont ouvertes à l'exception de celles qui sont situées dans un centre commercial fermé le samedi 1er juillet. Cependant, toutes les succursales de la SQDC sont fermées.

Du côté de l’Ontario, la plupart des succursales de la LCBO sont ouvertes vendredi et certaines succursales ont des heures d’ouverture prolongée. En revanche, les succursales sont fermées le samedi 1er juillet. Certains comptoirs express de la LCBO pourront garder leurs heures d’ouverture habituelles, pourvu qu’ils aient obtenu l’autorisation de leur municipalité, a expliqué une porte-parole de la LCBO par courriel. Les succursales reprennent leur horaire habituel dès le dimanche 2 juillet.

Tous les Beer Stores d’Ottawa ouvrent leurs portes samedi, de 11 h à 18 h.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa, ainsi que celles de la Ville de Gatineau, sont fermées le 1e juillet.

Au Québec, les commerces de détail doivent fermer leurs portes au public le samedi 1er juillet 2023, à l'occasion de la fête du Canada. Toutefois, les établissements d’alimentation de toute taille peuvent ouvrir de 8 h à 21 h, le 1er juillet.

À Ottawa, la grande majorité des épiceries sont fermées, à quelques exceptions près.

Les Promenades de Gatineau sont fermées samedi, alors que le centre Rideau est ouvert de 10 h à 18 h.

Le musée canadien de l'histoire et le musée canadien des enfants, tout comme le musée canadien de la guerre, sont ouverts samedi, de 9 h à 19 h.

Les musées de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, de l'aviation et de l'espace du Canada et des sciences et de la technologie du Canada sont ouverts de 9 h 30 à 16 h.

Au niveau municipal, à Ottawa, tous les centres des arts, théâtres, galeries, archives et musées sont fermés le lundi 3 juillet.

À Gatineau, la Galerie Montcalm est fermée samedi, ainsi que lundi 3 juillet. L'Espace Pierre-Debain est également fermé le 1er juillet. Les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île sont aussi fermées pour la fête du Canada.

En Outaouais comme à Ottawa, les collectes de déchets sont maintenues.

À Ottawa, la décharge du chemin Trail est ouverte de 9 h à 17 h.

À Gatineau, l'écocentre de l'Aéroparc, situé au 26, rue Pierre-Ménard, est ouvert le samedi 1er juillet selon l'horaire habituel, de 9 h à 16 h 45, tout comme l'écocentre situé au 860, boulevard de la Carrière et le centre de transbordement.

À Ottawa, un grand nombre des piscines intérieures et des arénas ainsi que les centres récréatifs et communautaires sont ouverts, mais offrent leurs services selon un horaire modifié.

Les plages Britannia, de la baie Mooney′s et de l’île Petrie sont ouvertes le samedi 1er juillet et supervisées de midi à 19 h.

Du côté de Gatineau, les piscines extérieures, plages et jeux d'eau sont ouverts le 1er juillet. Pour plus de détails sur les activités, centres de plein air, parcs et pavillons au niveau municipal, il est recommandé de composer le 311 ou de consulter le site internet de la Ville.

À Ottawa, le centre d’appels 3-1-1 de la Ville est ouvert, mais ne traite que les questions urgentes. Les centres du service à la clientèle de l’hôtel de ville, de la Place-Ben-Franklin, du 580, promenade Terry-Fox et du 255, boulevard Centrum, ainsi que la Cour des infractions provinciales de la Ville, située au 100, promenade Constellation, sont fermés. C'est également le cas pour le Centre de permis d’entreprise, situé au 735, avenue Industrial et la Clinique de stérilisation de la Ville d’Ottawa, située au 26, porte Concourse.

À Gatineau, tous les centres de services ainsi que la Maison du citoyen sont fermés lundi 3 juillet.

Il n’y aura pas de levée ou de livraison du courrier avec Postes Canada le 3 juillet. Les bureaux de poste sont fermés le samedi 1er juillet et le lundi 3 juillet. Toutefois, certains bureaux de poste exploités par le secteur privé dépendent des heures d’ouverture du commerce hôte.