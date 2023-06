Après plus de six ans et demi de captivité, Ingrid Betancourt, militante anticorruption et candidate à l’élection présidentielle colombienne de 2002, est délivrée de ses geôliers : les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Nos archives rappellent le parcours de cette femme dont le sort a attiré un sentiment de solidarité en Colombie et ailleurs.