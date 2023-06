Recrutement au CISSS de l’Outaouais : presque autant de départs que d’embauches

Malgré la volonté du Centre intégré et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais pour attirer du personnel de qualifié, ses efforts ont dû mal à porter fruits. Selon l'organisme public, le nombre de départs et la question du salaire en sont la cause.

L’an dernier, le CISSS de l'Outaouais avait estimé qu’il fallait recruter 4500 personnes pour répondre aux besoins du réseau. Par conséquent, près de 1800 personnes ont été embauchées en 2022. Un nombre qui reste de loin insuffisant face au besoin du réseau.

Pourtant, une donnée supplémentaire vient encore assombrir ce bilan. Pour la même période, on a eu 1733 départs , indique M. St-Onge.

« À toutes fins utiles, on a 66 personnes de plus qui travaillent » — Une citation de Yves St-Onge, président-directeur général par intérim du CISSS de l'Outaouais

Si ces statistiques ont l'apparence d'une mauvaise nouvelle, M. St-Onge souligne qu'il s'agit plutôt d'une preuve que les embauches progressent. Les années précédentes, on avait plus de départs que de nouvelles arrivées , ajoute-t-il.

L'enjeu du salaire

On a un pourcentage de postes vacants qui est incomparable avec les autres régions , insiste M. St-Onge. En Outaouais, à peine 50 % des postes d'infirmièrs sont comblés.

« De mon expérience, c’est la situation la plus difficile [au Québec]. » — Une citation de Yves St-Onge, président-directeur général par intérim du CISSS de l'Outaouais

Il faudra procéder à du recrutement plus intensif dans les prochaines années, mais ce recrutement doit se faire sous une condition importante, soit l'ajustement des salaires , explique le dirigeant.

On n'est pas compétitif , admet Yves St-Onge, en point de presse, mardi. Ce dernier fait valoir que des milliers de travailleurs choisissent toujours l'Ontario ou le gouvernement fédéral parce que les salaires sont plus attrayants que ceux du CISSS de l'Outaouais.

Yves St-Onge occupe le poste de président-directeur général par intérim du CISSS de l'Outaouais depuis janvier 2023. (Archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Le président-directeur général par intérim explique que, pour pourvoir les postes d'infirmières seulement, on aurait besoin d'une vingtaine de cohortes supplémentaires dans la région.

On souhaite des mesures plus agressives au niveau de l'attraction et de la rétention de la main-d'œuvre , laisse pour sa part entendre Christine Prégent, la représentante nationale pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé.

Elle propose entre autres de se tourner vers les écoles secondaires pour faire la promotion des titres d'emplois moins connus.

Ça se passe comment de l'autre côté de la rivière?

À Ottawa, la pénurie de main-d'œuvre pose également problème.

Nous sommes très conscients que la pénurie de personnel reste un défi à Montfort, comme dans l'ensemble du secteur de la santé , écrit la vice-présidente aux communications et affaires francophones de l'Hôpital Montfort, Geneviève Picard.

Cette dernière assure que l'hôpital a mis en place divers moyens pour s'adapter à cette réalité.

Un élément clé de cette transformation est la contribution de chaque membre de l'équipe au maximum de son champ d’expertise, écrit-elle. Nous avons examiné toutes les tâches que chaque poste pouvait accomplir, en fonction de sa formation et de son ordre professionnel; nous avons trouvé de nombreuses possibilités d'amélioration à cet égard.

Avec les informations de Julien David-Pelletier