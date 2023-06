L’entreprise Boralex, qui détient le projet de 200 mégawatts à parts égales avec huit communautés innues, confirme que l'échéancier est respecté.

Au printemps, on a fait les travaux préliminaires, soit le déboisement, parce qu’il fallait élargir certaines portions de chemins [déjà existants]. Maintenant qu’on a les permis, on va construire les fondations de béton pour asseoir ces éoliennes , indique la responsable des relations avec le milieu pour la société Apuiat, Elisabeth Chevalier.

Plus tôt en juin, les feux de forêt avaient mis sur pause les travaux. On avait décidé d'arrêter le chantier de manière préventive. On ne voulait pas être la cause d’un feu de forêt , souligne Elisabeth Chevalier. Les mesures de sécurité sur le chantier ont d’ailleurs été renforcées.

Le consortium Construction Énergie Renouvelable (CER), qui est chargé de la construction du projet Apuiat, a profité de la suspension des travaux pour préparer le chantier et installer des panneaux de signalisation.

Main-d’œuvre et fournitures locales

Dès cet été, 300 travailleurs sont attendus sur le chantier. Boralex indique vouloir s'assurer que la main-d’œuvre provienne notamment des communautés innues et de la Côte-Nord.

Ça varie en fonction des besoins qu’on a. En date d’hier, on avait 9 Innus sur 60 travailleurs , illustre Elisabeth Chevalier. CER va aller chercher des sous-traitants au fur et à mesure de l’avancement des travaux , ajoute-t-elle.

Quant aux matériaux, Boralex reconnaît n’avoir aucune obligation de se fournir auprès d’entreprises québécoises. Le député de Matane, Pascal Bérubé, avait d’ailleurs dénoncé cette situation en février.

Si aucun contrat de fournitures d’éoliennes n’est encore signé, Boralex se dit sincèrement sensible à ces préoccupations.

« C’est sûr qu’on veut que les régions fonctionnent. On veut que les entreprises de la région fonctionnent. On veut que les travailleurs du coin travaillent aussi. On est très sensible à ça. »

Elisabeth Chevalier était jusqu’en février dernier conseillère à la ville de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Avant de donner un contrat, il y a une foule de critères, dont les prix et le transport , nuance-t-elle.

La livraison des composantes est prévue pour l’été. La mise en service du parc éolien est attendue pour décembre 2024.

Acceptabilité sociale

Il n’en demeure pas moins que le projet Apuiat est très populaire auprès des habitants de la région, selon Boralex.

L’acceptabilité [sociale] est bonne ici à Port-Cartier, à Rivière-Pentecôte et dans la MRC , estime Elisabeth Chevalier. Elle confirme par ailleurs que les éoliennes ne seront pas visibles depuis la route 138.

En tout, une cinquantaine d’éoliennes seront construites à l’ouest de la rivière Pentecôte, sur le territoire traditionnel des Innus de Uashat mak Mani-utenam et des terres publiques situées à 40 km de Port-Cartier.

Quant à savoir si d’autres parcs éoliens pourraient voir le jour dans la région, Elisabeth Chevalier souligne qu’il est trop tôt pour se prononcer. Néanmoins, le bon accueil que les Innus et les Nord-Côtiers ont réservé au projet Apuiat font de la région un endroit tout désigné , selon Elisabeth Chevalier.

Le coût du projet Apuiat est estimé à 600 millions de dollars.