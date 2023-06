75 000 $ pour réaménager le parc Labrecque à Alma

Les citoyens pourront pique-niquer sur de nouvelles surfaces gazonnées spécialement aménagées. Des bacs de jardinage, des plantes ornementales et comestibles, des tables et des bancs, ainsi qu’un sentier bétonné adapté aux personnes à mobilité réduite seront ajoutés.

Des travaux pour reconstruire un escalier et un mur de pierre seront également réalisés.

La Ville d’Alma investit 35 000 $ dans la rénovation du lieu. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec la finance à la hauteur de 40 000 $, une enveloppe issue du Fonds régions et ruralité (FRR). Entré en vigueur en 2020, ce dernier vise notamment à soutenir le rayonnement des régions.

Les organismes qui bordent le parc auraient été consultés au début du processus. Ce projet est basé sur la concertation. Grâce aux organismes bordant le parc, nous avons pu évaluer les besoins et les préférences des utilisateurs , a indiqué dans un communiqué la présidente du comité d’embellissement d’Alma, Bianka Villeneuve.

Bianka Villeneuve est la présidente du comité d’embellissement d’Alma. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La ville souhaite créer un espace espace public attrayant et fonctionnel qui pourra contribuer à la beauté et à la qualité de vie urbaine , et qui serait durable et écoresponsable.

Le dernier coup de pelle devrait avoir lieu d’ici la fin de l’été.