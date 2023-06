Les cinq locataires souhaitent ainsi permettre à la population de faire ses adieux au bâtiment voué à la démolition.

C’était quand même un lieu de rencontre important pour beaucoup de jeunes gens dans la ville qui ont utilisé la maison pendant des années comme place pour discuter, se rassembler , précise Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau, qui habite la maison brune depuis juin 2015.

La population aura accès à l'intérieur de la maison, où se déroulera l'exposition collective.

On a beaucoup d’amis qui sont artistes. Ça va être vraiment éclaté , ajoute-t-elle sans vouloir donner davantage de détails.

Les cinq locataires ont finalement trouvé une autre maison à Rimouski leur permettant de vivre sous un même toit. Les propriétaires du bâtiment, les Immeubles Vianney Ouellet, avaient offert des options aux locataires de la maison afin qu'ils puissent déménager dans un autre immeuble. Aucune des options proposées ne leur permettait d’habiter sous un même toit, déplore Mme Lajeunesse-Mousseau.

La maison en tant que telle, oui on l’aimait beaucoup. Je considère encore qu’elle a une valeur patrimoniale qui devrait faire en sorte que les gens s’opposent et empêchent sa démolition. Mais ce qui était important pour nous, c’était le mode de vie, la communauté qu’on avait créée et on va la déménager ailleurs , indique-t-elle.

Les locataires de la maison brune, dont Marie-Ève Lajeunesse-Mousseau, attendent toujours de connaître la date de leur comparution devant le Tribunal administratif du logement. Ils réclament plus de 37 000 $ en dommages et intérêts punitifs. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Rappelons qu’en avril dernier, les propriétaires de la maison brune , les Immeubles Vianney Ouellet, ont annoncé être disposés à céder le bâtiment pour la somme d'un dollar à la suite du tollé provoqué par son projet de démolition de l’immeuble pour réaliser un projet de 37 logements locatifs.

Par ailleurs, les locataires de la maison brune attendent toujours de connaître la date de leur comparution devant le Tribunal administratif du logement. Ils réclament plus de 37 000 $ en dommages et intérêts punitifs à leur propriétaire, Les immeubles Vianney Ouellet et fils. Ils estiment que le détenteur de l’immeuble n’a pas fait les réparations nécessaires pour entretenir le bâtiment.

Les propriétaires des Immeubles Vianney Ouellet n'étaient pas disponibles pour répondre à nos questions concernant la suite des choses. On ignore donc pour l'instant à quel moment le bâtiment pourrait être démoli.