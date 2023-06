Feux de forêt : il est encore trop tôt pour réintégrer Lebel-sur-Quévillon

La Ville rencontrera des responsables de la sécurité civile et de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) mardi soir pour évaluer un possible retour de la population cette semaine. Les habitants de la petite ville nordique ont été évacués une seconde fois le 22 juin.

Le maire Guy Lafrenière s'est dit déçu de voir que seulement 12 millimètres de pluie sont tombés sur la ville lundi et à peine deux millimètres au cours de la nuit dernière.

J’aurais voulu vous donner encore de meilleures nouvelles parce que je m’attendais à beaucoup plus de pluie que ça , a-t-il déclaré lors de son bilan quotidien.

M. Lafrenière fonde beaucoup d'espoir sur les prévisions de 20 millimètres de pluie pour la journée de mardi.

Il ajoute que la route 113 est désormais sécurisée au sud de la ville. Rappelons que le feu a traversé la route jeudi dernier, ce qui a forcé la deuxième évacuation.

Au Québec, 77 feux de forêt font toujours rage, dont 28 ne sont pas maîtrisés.

En point de presse ce matin (mardi), la sécurité civile a précisé que la sécurisation de la route 113 dans le Nord-du-Québec demeure une priorité.

Bien qu’il soit possible ou pas exclu qu’une petite partie d’entre eux puissent rentrer aujourd’hui à la maison, il est encore beaucoup trop tôt pour statuer à savoir quand la majorité pourra y retourner. On doit dans plusieurs cas, je pense entre autres à Lebel-sur-Quévillon, sécuriser la route 113, la route d’accès à la communauté , a rappelé Katia Petit, sous-ministre associée à la sécurité civile.

La porte-parole de la SOPFEU, Julie Coupal, a rappelé que la pluie n'éteint pas les feux, mais qu'elle facilite le travail des équipes sur le terrain. Elle prévient cependant que la sécheresse sera rapidement de retour.

« La pluie nous permettra d’amorcer le combat dans des secteurs d’incendies où ce n’était pas possible jusqu’à maintenant. Nos équipes feront le maximum avant le retour du beau temps afin d’éviter le plus possible un retour à la situation actuelle, mais les incendies sont gros et la tâche est colossale. »