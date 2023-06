Entrée à l’université : des élèves de Lorette face au choix de l’anglais ou du français

Rachel Spridzans, Mady Carrière et Janiq Chomini vont bientôt quitter le College Lorette Collegiate.

Les trois iront à l’université. Mady Carrière et Janiq Chomini iront à l’Université du Manitoba, et étudieront en anglais.

De son côté, Rachel Spridzans a choisi l’Université de Saint-Boniface. Elle continuera donc de parler français dans le cadre universitaire. Un choix mûrement réfléchi.

Il y avait un peu d'hésitation , admet la jeune femme. À 18 ans, Rachel Spridzans sait déjà qu'elle veut être enseignante. Il y a un grand besoin d'enseignantes en français. L'Université de Saint-Boniface est un bon choix pour ça , explique-t-elle, confiante.

Rachel Spridzans est aussi prévoyante. La possibilité d’obtenir de l’aide financière pour étudier en français a influencé ma décision , confie-t-elle.

Les trois élèves sont d’accord pour dire que la promotion des études en français au Manitoba a été très occasionnelle.

La seule fois qu’on a eu une présentation pour nous guider [dans les études en français], on était en 9e année. Il nous a dit que si nous apprenons le français, nous pourrons voyager le monde. C’est toujours voyager, ou être en classe , souligne Rachel Spridzans.

Parmi les 1500 étudiants revendiqués par l’Université de Saint-Boniface en 2022-2023, une centaine de nouveaux étudiants arrivent d’écoles d’immersion, directement après leur diplôme. Ce chiffre est en baisse depuis les cinq dernières années.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ces chiffres ne comprennent pas les étudiants provenant de l’immersion qui aurait soit pris une pause après le secondaire ou qui aurait étudié dans un autre établissement postsecondaire pour ensuite venir à l’ USB . D’après les données de l’Université, ils sont une vingtaine chaque année.

Mady Carrière et Janiq Chomini qui ont décidé d’étudier en anglais avouent avoir eu peur de manquer de choix de cours si elles avaient opté pour un parcours francophone.

Ma sœur a fait sa première année à l' USB puis elle a changé juste parce qu'ils n'avaient pas les cours qu'elle avait besoin de faire. Je ne veux pas être dans cette situation , raconte Janiq Chomini.

Elle veut devenir chirurgienne et n’imagine pas réapprendre les termes techniques si elle devait réviser son parcours. C'est plus facile de commencer toutes les choses en anglais , croit-elle.

Approche ludique

Le professeur de géographie et de français du Collège Lorette Collegiate, Alex Tétrault, reconnaît que la promotion des études en français est rare, mais souligne des efforts pour améliorer le marché du travail francophone.

Alex Tétrault est professeur de français et de géographie au Collège Lorette Collegiate. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

On voit de plus en plus d’organisations qui vont lutter contre le monopole de l'anglais , indique-t-il, reconnaissant. On va continuer à affronter cet obstacle.

Alex Tétrault sait que dans sa classe d’immersion, la majorité des élèves de 12e année vont continuer vers le système anglophone. Mais pour le jeune professeur, l’essentiel n’est pas là.

« S’il y a des jeunes qui poursuivent leurs études en français, c'est un extrême succès, mais je ne m'attends pas à ce que tous les jeunes continuent à travailler en français. » — Une citation de Alex Tétrault, professeur de français et de géographie

Le professeur veut garder l’esprit ludique de la langue pour ne pas décourager ses élèves.

En fait, je n'aime pas vraiment corriger les jeunes. À l'oral je préfère poursuivre la conversation. Si un jeune poursuit en anglais, ça ne me dérange pas du tout. En tant que professeur, je trouve que les punitions démotivent les jeunes à continuer en français , ajoute-t-il.