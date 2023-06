Le batik, c'est cette technique qui consiste à teindre un tissu « par réserve ». L’artisan isole une partie du tissu de la teinture pour créer un motif. Cet art est pratiqué depuis plus de mille ans en Asie et au Moyen-Orient. Nos journalistes sont allés à la rencontre d’artisans d’ici qui ont adopté le batik dans les années 1970 et 1980.

On prête plusieurs significations à l'appellation batik qui serait d’origine javanaise. Le mot est souvent traduit par point .

Le 2 mars 1970 à Femme d’aujourd’hui, la journaliste Lise Lebrun rencontre l’artiste Véronique Mercier qui elle donne au mot batik une autre signification.

« On lui attribue deux définitions : brisure ou dessin. En fait les deux peuvent convenir parce que c’est un dessin à la cire et on brise la cire. » — Une citation de Véronique Mercier, artiste batik

C’est dans les années 1960 au Québec que la technique du batik fait son apparition.

Dans les années 1970, le batik est populaire. Véronique Mercier décline d’ailleurs son art sous plusieurs formes : robes, écharpes, coussins, abat-jour et même couvre-lit.

L’artiste affectionne tout particulièrement une méthode de dessin à main levée où elle dessine son schéma au pinceau.

Pour des lignes plus précises avec la cire, les artisans utilisent le canting ou « tjanting », qui est la plume du batik. Une sorte de stylo muni d’un récipient de cuivre ou de métal qui intègre une réserve de cire.

Le tissu utilisé doit être composé de fibre naturelle à 100 %. La soie et le coton demeurent les tissus les plus prisés pour les pièces de batik, mais le lin et la laine peuvent également être utilisés comme matériaux de base.

Les teintures elles peuvent être synthétiques ou naturelles produites avec des plantes ou des racines.

« On fait des essais sur des bouts de tissus parce qu’on a des surprises. Même si on a cru que le rose et le rouge s’additionneraient bien dans tel tissu ou avec la teinture, parfois c’est assez surprenant. Surprenant dans le bon sens ou décevant aussi. Si ça devient trop foncé, on ne peut plus additionner un autre décor. » — Une citation de Véronique Mercier, artiste batik

Le 22 mars 1982, l’émission Les ateliers s’intéresse à la confection de pièces de batik.

En compagnie des artisanes Rita Roberge et Jeanne Dupuis, l’animateur Jacques Houde expérimente la technique du batik selon deux méthodes : le shibori et la cire sur soie.

La qualité principale pour créer des pièces en batik outre le sens de la couleur est la patience, car le batik se fait en plusieurs étapes.

Les deux femmes d’East Angus en Estrie ont suivi un cours de 30 heures sur cette technique en 1976 avant de se lancer dans la confection de pièces dans leur propre atelier.

En montrant ses foulards de soie, Rita Roberge explique l’unicité et l’originalité des pièces confectionnées.

« Comme vous voyez, il n’y en a pas deux pareilles. Même si on le voulait, on ne peut pas. » — Une citation de Rita Roberge, artisane

La méthode du shibori consiste à bloquer la teinture du tissu en le nouant avant de le plonger dans la teinture.

L’animateur expérimente ensuite la méthode de la cire sur soie qui consiste à tremper le tissu dans la cire avant de le froisser une fois refroidie pour que la couleur s’imprègne dans les craquelures.

« On peut se permettre tout plein de fantaisies! » — Une citation de Jacques Houde

À la suite de son expérimentation des techniques batik dans l’atelier, l’animateur ravi se voit offrir une belle écharpe de soie qu’il portera fièrement.