La Nouvelle-Écosse investit 6,4 M$ pour un sentier de randonnée au Cap-Breton

Le trajet du sentier Seawall couvre près de 50 km et traverse des zones écologiques sensibles.

Le financement servira à la conception et au balisage du sentier, à la construction de plusieurs abris le long du chemin pour que les randonneurs puissent y passer la nuit et à l’aménagement d’un stationnement et d’un service de navette de Meat Cove jusqu’au début du sentier près de Pleasant Bay.

Le projet est en branle depuis déjà 15 ans. La Société du sentier Seawall a mené la consultation communautaire auprès des résidents qui chassent l'orignal dans la région et des Mi'kmaq.

Le président de la société, Ray Fraser dit que c’était important de recueillir les opinions des habitants de la zone, mais surtout du peuple autochtone.

Le président de la Société du sentier Seawall, Ray Fraser, avise que les tentes ne seront pas autorisées, mais les randonneurs pourront rester dans des cabanes le long du chemin, ce qui réduira leur impact sur les plantes et les animaux. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Les Mi'kmaq étaient ici en premier , rappelle-t-il. C'est leur terre et leur expertise et ils ont une voix qui a été réduite au silence, nous devons donc écouter cette voix.

La société compte d'ailleurs des représentants Mi’kmaq au sein de son conseil d'administration. Ils ont nommé le sentier Jajiktek, qui signifie un chemin ou un sentier difficile le long de l'eau.

Pas de tente

Les tentes ne seront pas autorisées, mais les cabanes permettront aux randonneurs de passer la nuit, tout en réduisant leur impact sur les plantes et les animaux.

Vous pouvez loger plus de personnes dans ses abris que dans des tentes éparpillées un peu partout et notre objectif est de protéger l'environnement autant que possible , précise Ray Fraser. C'est une zone sauvage. C'est un lieu sacré et nous devons respecter cette zone.

Le député provincial d'Inverness et vice-premier ministre, Allan MacMaster, a rencontré les membres de la société et il a dit que le sentier sera un atout durable pour l'industrie du tourisme dans le nord du Cap-Breton. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Le député provincial d'Inverness et le vice-premier ministre Allan MacMaster sont d’avis que le projet attirera plus de touristes dans le nord du Cap-Breton.

Cela fait longtemps que le chemin est là , admet Allan MacMaster. Mais il va prendre forme en quelque chose de plus formel maintenant et il sera là pour toujours!

Les travaux de conception commenceront cette année et le sentier devrait être prêt pour les visiteurs dans trois ans.