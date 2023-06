Crise climatique: « La Gaspésie doit être une zone sentinelle »

Tempêtes hivernales, cyclones extratropicaux…le golfe du Saint-Laurent connaîtra des événements météorologiques de plus en plus extrêmes, à mesure que le nord de l'océan Atlantique se réchauffe.

Des événements qui entraînent dans leur sillage des conséquences bien tangibles en Gaspésie, comme de fortes ondes de tempête, entraînant l’érosion des berges et des inondations.

En proie à divers phénomènes météorologiques, l’est du pays est ni plus ni moins un laboratoire du changement climatique au Canada, selon le climatologue Philippe Gachon.

Des bouleversements plus importants

Caractérisé par une variabilité naturelle particulièrement forte, l’est de l’Amérique du Nord est exposé à des changements majeurs, selon Philippe Gachon. Le tout, rendant les côtes plus vulnérables.

« Lorsque le réchauffement de l'océan est important, ça se transfère en plus d'humidité dans l'atmosphère, qui peut se transformer en des tempêtes plus intenses, des précipitations et des vents plus forts [dans le golfe du Saint-Laurent] » — Une citation de Philippe Gachon, professeur en hydroclimatologie à L'UQAM

Selon M. Gachon, colliger les variations de température qui s’observent en Gaspésie peut aider à prédire les changements qui risquent de se produire au pays et à s'y préparer.

Dans la vallée du Saint-Laurent, de 1950 à 2020, la hausse des températures à l'automne est associée à des augmentations de précipitations. Deux phénomènes qui s’accroissent avec le réchauffement climatique. Photo : Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale (ESCER-UQAM)

La Gaspésie doit être une zone sentinelle , soutient le chercheur, pour qui le Canada devrait améliorer la capacité prévisionnelle des événements extrêmes, en octroyant plus de fonds à la recherche scientifique sur le climat.

Une adaptation en cours

En Gaspésie, plusieurs localités s'adaptent déjà.

Au début du mois de juin, Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond et Bonaventure ont adopté une stratégie commune d’adaptation aux changements climatiques.

On prend conscience de notre vulnérabilité , explique Jean-Sébastien Bourque, directeur de l’urbanisme à la Ville de New Richmond. On a le potentiel de sauver plusieurs dépenses futures en investissant maintenant , renchérit-il.

En 2010, les Gaspésiens ont eu un réveil brutal, lors d'un épisode de grandes marées dont les vagues ont ravagé les côtes et détruit des maisons. Ces événements ont poussé certaines municipalités à se mettre en action, rappelle l'urbaniste. Ça nous a obligés à prendre nos responsabilités , admet-il.

C'est pourquoi ces quatre localités ont aussi développé, en 2021, un cadre normatif sur l’érosion, mettant en place des contraintes à la construction en zone inondable, en collaboration avec les MRC d’Avignon et de Bonaventure.

Une carte interactive avait alors été mise à la disposition du public, pour illustrer le degré d’érosion dans différents secteurs  (Nouvelle fenêtre) . Cet outil de vulgarisation, qui a été présenté dans différents forums et colloques, a attiré l'attention d'autres villes, notamment Québec, et la municipalité de L’Islet-sur-mer.