Ces horaires, souvent dénoncés par les syndicats, forcent les ambulanciers à rester de garde chez eux, plutôt que sur le lieu de travail. Ils doivent demeurer disponibles pendant sept jours, 24 heures sur 24.

Comme l’explique Christian Duperron, président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de la Beauce (TASBI) qui regroupe les ambulanciers de l’Estrie, les horaires de faction augmentent considérablement les délais d’attente.

Avec ces horaires-là, les ambulanciers attendent chez eux et doivent se rendre à la caserne pour retrouver leur coéquipier et ensuite, ils peuvent partir [vers le lieu de l'appel]. En moyenne, dans des conditions parfaites, c’est huit minutes de plus qu’avec un horaire normal , soutient-il.

Christian Duperron est le président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Selon des données fournies par le ministère de la Santé et des Services sociaux, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, une tendance générale à la hausse des délais d’attente est observée en Estrie.

Ce délai correspond au temps de réponse calculé entre l'heure d'entrée de l'appel au centre de communication et l'heure d'arrivée sur les lieux.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie et le Centre-du-Québec, le Nord-du-Québec et la Montérégie ont aussi connu des hausses des délais d’attente avoisinant 20 % depuis 2012.

Les secteurs éloignés plus touchés

Selon le plan de déploiement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour 2023-2024, dont Radio-Canada a obtenu copie, les horaires de faction sont toujours en vigueur dans cinq zones ambulancières de l’Estrie.

Secteurs desservis par un horaire de faction : Val-des-Sources

La Patrie

Lac-Mégantic

Valcourt

Lambton

Le secteur de Coaticook sera, quant à lui, desservi par un horaire appelé Coreflex qui permet, en principe, d’avoir des ambulanciers qui passent huit heures à la caserne et huit heures de garde à leur domicile.

La desserte ambulancière dans ces secteurs est donc nettement moins efficace qu’ailleurs dans la région, selon le président du syndicat Christian Duperron, qui souligne au passage qu'ils sont aussi plus vastes à couvrir.

« Les minutes comptent quand quelqu’un est en détresse. On s’explique mal comment ça peut être encore en vigueur. » — Une citation de Christian Duperron, président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce

Si les horaires de faction ralentissent les délais d’attente pour une ambulance, ils sont également peu attractifs pour les ambulanciers. Ça a été instauré en 1989 et on disait, à l’époque, que c’était de façon temporaire. Un paramédic qui travaille sur un horaire de faction est payé environ une heure sur deux, soit 11,43 heures par quart de travail de 24 heures, de garde à domicile. C’est un horaire très contraignant , laisse tomber M. Duperron.

Toujours selon le syndicat, plusieurs ambulanciers auraient décidé de quitter pour les grands centres, ou même de quitter le domaine des soins préhospitaliers d’urgence, en raison des horaires de faction.