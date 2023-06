Rimouski se distingue pour l’entretien de ses HLM

L'Office municipal d’habitation (OMH) a trouvé une façon de faire unique pour rénover ses 690 habitations à loyer modique (HLM) et ainsi éviter qu’ils soient inhabités.

Dans la province, des centaines de logements sociaux ne peuvent être habités car jugés trop vétustes. C’est le cas à Montréal ou on en compte plus de 500.

Pour accélérer la réfection de ses immeubles, l’ OMH de Rimouski a décidé, il y a sept ans, d'en gérer elle-même les travaux.

En 2016, on a vu la charge titanesque qui se présentait devant nous puis on a rapidement réalisé qu’on était mieux servis par nous-mêmes , explique son directeur général, Alain Boulianne. On s’est dotés d’une licence de propriétaire-constructeur de la Régie du bâtiment du Québec , poursuit-il.

Depuis, un employé a été embauché par l’ OMH pour gérer la rénovation des logements sociaux.

Jacques Sirois se promène donc de chantier en chantier pour suivre les rénovations en cours. Il n’a pas à recourir aux appels d'offres pour trouver des entrepreneurs et peut donc travailler toute l’année, selon son propre calendrier.

Le fait que je travaille à l’Office, ça fait que l’Office sauve, si on veut, les frais d’administration qu’un entrepreneur général se garde parce qu’on fait la même chose pis on a effectivement une communication qui est beaucoup plus directe , explique M. Sirois.

Des logements en meilleur état

Les résultats sont probants : aujourd’hui, seulement 7 % du parc de HLM de Rimouski est en mauvais ou très mauvais état; c’est un des meilleurs bilans parmi les plus grandes villes du Québec.

Alain Boulianne estime économiser 10 % des coûts payés par les autres Offices d’habitation, mais admet que cette façon de faire vient avec son lot de défis.

La gestion d’une entreprise de construction [implique] des enjeux au niveau de la santé, sécurité des employés, des obligations au niveau de la CNESST , des assurances de chantiers [...] donc ça sous-entend qu’il y a une certaine complexité administrative à mettre en place , explique-t-il.

Pour accélérer la réfection de ses immeubles, l’OMH de Rimouski a décidé de gérer elle-même les travaux. Photo : Radio-Canada

Malgré tout, l' OMH réussit à économiser en gérant elle-même ses travaux. Cet argent donne une marge pour améliorer l’ergonomie ou la ventilation des HLM , par exemple, ou pour adapter chaque logement à son locataire.

Cette façon de faire semble être appréciée des locataires comme Liliane Turcotte, qui habite son HLM depuis 16 ans. L’Office d’habitation l’a complètement rénové en 2020.

J’ai trouvé ça énormément beau et je me suis dit : “ben voyons donc ça se peut pas! Je suis dans du neuf! Ça se peut pas!” , raconte-t-elle.

Le coordonnateur de la Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec, Robert Pilon, explique aussi que la méthode adoptée à l' OMH de Rimouski pourrait être exportée ailleurs.

Dans beaucoup d'autres villes au Québec, quand je me promène, les gens disent que les travaux qui ont été faits par les sous-traitants, les gens ont tourné les coins ronds, les matériaux utilisés sont plus cheap que prévu, les gens sont généralement insatisfaits des travaux qui sont faits alors qu'à Rimouski, c'est le contraire , dit-il.

Rénover, mais aussi construire des HLM?

Alors que Rimouski est frappée par une importante crise du logement, l’Office municipal d’habitation pourrait même développer une filière de construction des logements sociaux.

Ça fait partie de la planification à plus long terme éventuellement de pouvoir être propriétaire constructeur et construire des nouveaux projets d’habitation , indique M. Boulianne.

D'après un reportage de Jean-Sébastien Cloutier