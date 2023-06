Daniel Allain se voit montrer la porte du Conseil des ministres

Après un mois de juin mouvementé marqué par la démission des ministres Dorothy Shephard et Trevor Holder, Blaine Higgs a décidé de brasser les cartes de son équipe.

5 nouveaux venus

Les nouveaux ministres, de gauche à droite : Kathy Bockus, Sherry Wilson, Greg Turner, Mary Wilson et Richard Ames. Photo : Radio-Canada / Mikaël Mayer

Une cérémonie d’assermentation s’est déroulée mardi matin à la Résidence du gouverneur, présidée par la lieutenante-gouverneure Brenda Murphy. Cinq députés y ont reçu une promotion :

Kathy Bockus, députée de Sainte-Croix : ministre responsable des Aînés.

Sherry Wilson, députée de Moncton-Sud-Ouest : ministre responsable de l'Égalité des femmes et ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances.

Greg Turner, député de Moncton-Sud : ministre responsable d'Opportunité NB et ministre responsable du Développement économique et de la petite entreprise.

Mary Wilson, députée d'Oromocto-Lincoln-Fredericton : ministre de Service Nouveau-Brunswick et ministre responsable des Affaires militaires.

Richard Ames, député de Carleton York : ministre des Transports et de l'Infrastructure.

Daniel Allain et Jeff Carry vers la sortie

Les ex-ministres Daniel Allain et Jeff Carr sont donc exclus du Cabinet.

Toux deux font partie des députés et des ministres qui ont signé une lettre le 8 juin dénonçant leur extrême déception face au manque de procédure et de transparence . Cette déclaration a été publié le même jour de la présentation de la révision de la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles.

Une semaine plus tard, Daniel Allain et Jeff Carr ont choisi de voter contre leur parti, en faveur d’une motion libérale qui réclamait que le défenseur des enfants et de la jeunesse effectue des consultations sur les effets de la politique 713 et fournisse un rapport en août.

L'ex-ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick Jeff Carr Photo : Radio-Canada

Les responsabilités de Daniel Allain, qui était ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, sont transférées à Glen Savoie, actuellement ministre de la Francophonie.

Jeff Carr était ministre des Transports et de l’Infrastructure et est maintenant remplacé par Richard Ames.

Higgs exige la solidarité au Cabinet

En mêlée de presse, Blaine Higgs explique sa décision de congédier ces deux ministres. Selon lui, le fait d’avoir voté contre leur parti est une décision significative qui leur a coûté leur poste.

Blaine Higgs explique les décisions qui l'ont influencé pour son remaniement ministériel. Photo : Radio-Canada

Il a aussi dit que le départ de Daniel Allain était malheureux . Il reste un membre précieux du caucus et continuera de représenter la communauté francophone , dit le premier ministre.

« Nous aurons des discussions très franches et ouvertes au sein du Cabinet ou du caucus, mais au sein du Cabinet, il faut de la solidarité. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du N.-B.

Blaine Higgs reste clair et réitère qu’il s’attend à ce que les nouveaux ministres, comme les anciens, se rangent du côté du parti lors de votes en chambre.

Remettre le parti sur les rails

La tension règne au sein du Parti progressiste-conservateur. Confronté à une possible révision de son leadership, Blaine Higgs avoue qu’il faut rebâtir les ponts.

Je pense que nous avons des efforts à faire, cela ne fait aucun doute, et je dois jouer un rôle clé pour rapprocher les membres , dit-il lors de cette mêlée de presse en ajoutant que le remaniemente ministériel est plus qu'une solution Band-Aid .

Il croit que des discussions s’imposent avec tous les membres du parti. Nous ne pouvons pas laisser les problèmes internes prendre le dessus sur la réussite de la province. Notre province mérite que nous nous remettions sur les rails.

Arlene Dunn et Jill Green survivent au remaniement

Les ministres Arlene Dunn et Jill Green ont elles aussi signé cette fameuse lettre dénonçant la révision de la politique 713. Toutefois, elles conservent leur place au sein du Cabinet des ministres. Elles étaient absentes le jour du vote sur la motion libérale le 15 juin.

En plus de conserver le ministère des Affaires autochtones et de l’Immigration, Arlene Dunn devient ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, un ministère détenu par l’ex-ministre Trevor Holder, qui a démissionné la semaine dernière.

Jill Green devient ministre du Dévelloppement social, un ministère détenu par Dorothy Shephard avant sa démission. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Jill Green, quant à elle, devient ministre du Développement social, qui était auparavant le ministère de Dorothy Shephard, qui elle aussi a démissionné le 15 juin dernier. Elle devient aussi ministre responsable de la Société d’inclusion économique et sociale et de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs confirme que la ministre Green devrait d’ailleurs présenter la stratégie provinciale sur le logement cette semaine.

L'Acadie peu représentée

Avec le départ de Daniel Allain, les voix francophones se font rares.

Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional Photo : Radio-Canada

Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, trouve dommage que Daniel Allain se soit vu montrer la porte.

« Daniel, c’est un ami, je trouve ça déplorable la situation qui arrive aujourd’hui. » — Une citation de Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

Si Daniel Allain était souvent perçu comme un allié pour les groupes de pression francophones, Réjean Savoie se dit prêt à faire ce qu’il peut pour faire avancer les dossiers linguistiques.

Je suis toujours prêt à supporter la question linguistique dans la province, je suis un franc défenseur du bilinguisme et j'y crois fermement et je vais continuer à le faire , affirme-t-il.

Le Conseil des ministres Les astériques (*) indiquent un changement ou un ajout. Blaine Higgs – premier ministre, président du Conseil exécutif, et ministre responsable des Affaires intergouvernementales

– premier ministre, président du Conseil exécutif, et ministre responsable des Affaires intergouvernementales Hugh John (Ted) Flemming – ministre de la Justice, et procureur général

– ministre de la Justice, et procureur général Kris Austin – ministre de la Sécurité publique, et solliciteur général

– ministre de la Sécurité publique, et solliciteur général Richard Ames * – ministre des Transports et de l’Infrastructure

* – ministre des Transports et de l’Infrastructure Margaret Johnson – ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches

– ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches Jill Green * – ministre du Développement social, ministre responsable de la Société d’inclusion économique et sociale, et ministre responsable de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick

* – ministre du Développement social, ministre responsable de la Société d’inclusion économique et sociale, et ministre responsable de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick Bill Hogan – ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance

– ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance Ernie Steeves – ministre des Finances et du Conseil du Trésor

– ministre des Finances et du Conseil du Trésor Arlene Dunn * – ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, ministre des Affaires autochtones, et ministre responsable de l’Immigration

* – ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, ministre des Affaires autochtones, et ministre responsable de l’Immigration Greg Turner * – ministre responsable d’Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB), et ministre responsable du Développement économique et des Petites Entreprises

* – ministre responsable d’Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB), et ministre responsable du Développement économique et des Petites Entreprises Gary Crossman – ministre de l’Environnement et du Changement climatique

– ministre de l’Environnement et du Changement climatique Réjean Savoie – ministre responsable de la Société de développement régional

Glen Savoie* – ministre des Gouvernements locaux, et ministre responsable de la Francophonie

Bruce Fitch – ministre de la Santé

– ministre de la Santé Mary Wilson * – ministre de Service Nouveau-Brunswick, et ministre responsable des Affaires militaires

* – ministre de Service Nouveau-Brunswick, et ministre responsable des Affaires militaires Tammy Scott-Wallace * – ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture

* – ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture Mike Holland – ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie

– ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie Sherry Wilson * – ministre responsable de l’Égalité des femmes, et ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances

* – ministre responsable de l’Égalité des femmes, et ministre responsable des Services de santé mentale et de traitement des dépendances Kathy Bockus * – ministre responsable des Aînés

Avec les informations d'Alix Villeneuve