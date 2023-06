M. Ford a fait campagne publiquement pour l'ex-chef de police Mark Saunders au cours des dernières semaines, mais il s'engage maintenant à respecter le choix des Torontois qui ont plutôt élu Olivia Chow lundi.

Les gens s'attendent à ce que l'on travaille ensemble , a-t-il dit en point de presse mardi matin.

« Nos idéologies sont très différentes [...], mais je suis prêt à collaborer avec quiconque veut travailler avec la province. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Il ajoute qu'il a des relations phénoménales avec la mairesse de Hamilton et ex-chef du NPD, Andrea Horwath, et le maire de Vaughan et ancien chef libéral, Steven Del Duca.

Quels terrains d'entente?

Olivia Chow a dénoncé durant la campagne le plan provincial de déménager le Centre des sciences à la Place de l'Ontario et de construire un mégaspa privé sur le site situé sur les rives du lac Ontario à Toronto.

Doug Ford a semblé peu ouvert à un compromis mardi. Il s'agit d'un site provincial , a réitéré le premier ministre, même si une parcelle appartient à la Ville.

M. Ford promet depuis des mois de construire plus de logements dans la province. À ce sujet, il pourrait y avoir un terrain d'entente avec la mairesse désignée, qui met toutefois l'accent sur le logement abordable.