L'un des pères de la batterie rechargeable au lithium-ion, le physicien américain John Goodenough, est mort le 25 juin à l'âge de 100 ans, selon ce qu’a annoncé mardi son université à Austin, au Texas. Il avait reçu le prix Nobel de chimie en 2019, avec ses co-inventeurs britannique et japonais.

Né en 1922 en Allemagne, mais élevé et formé aux États-Unis, John Goodenough travaillait depuis 1986 à l'Université du Texas, où il enseignait au sein de l'école d’ingénierie Cockrell.

« [Il] laisse un héritage incalculable comme scientifique – ses découvertes ont amélioré la vie de milliards de personnes dans le monde. » — Une citation de Jay Hartzell, président de l'Université du Texas

John Goodenough est à ce jour le plus vieux lauréat d’un Nobel de l'histoire, reçu à l'âge de 97 ans avec le chimiste britannique Stanley Whittingham, né en 1941, et le chimiste japonais Akira Yoshino, né en 1948.

Une innovation révolutionnaire

Dans le sillage des crises pétrolières des années 1970, Stanley Whittingham, aujourd'hui professeur à l'Université de Binghamton, dans l'État de New York, mais travaillant alors pour la compagnie pétrolière Exxon, s'était mis en quête de sources d'énergie non fossiles.

C'est ainsi qu'il a découvert une méthode pour produire de l'énergie à partir du lithium, un métal si léger qu'il flotte sur l'eau.

John Goodenough a ensuite fait le pari d'augmenter les propriétés de l'innovation en produisant l'énergie à partir d'oxyde métallique en lieu et place du disulfure. En 1980, il a démontré que la combinaison d'oxyde de cobalt et d'ions de lithium pouvait produire jusqu'à quatre volts.

À partir de ces découvertes, Akira Yoshino, 71 ans, a créé la première batterie commerciale, en 1985.

Akira Yoshino, prix Nobel de chimie 2019. Photo : Reuters / Issei Kato

Ils ont créé un monde rechargeable , a salué l'académie royale suédoise en leur décernant le Nobel.

« Les batteries au lithium ont révolutionné nos vies dès leur commercialisation, en 1991, pour le plus grand bénéfice de l'humanité. » — Une citation de Académie royale suédoise

Parmi les réalisations, on compte le développement de la mobilité et l'accès à l'information et Internet sur un simple téléphone mobile pour des millions de personnes.

Une batterie lithium-ion comme on en retrouve aujourd'hui dans de nombreux appareils électroniques. Photo : AFP/Getty Images / AIZAR RALDES

Je suis extrêmement heureux que ma découverte ait permis d'aider à la communication à travers le monde. Nous avons besoin de bâtir des relations, pas des guerres , avait lui-même estimé M. Goodenough en recevant son prix Nobel.

Je suis content si les gens l'utilisent pour le bien, et non pour le mal , avait-il ajouté.

Une carrière en science et technologie

Diplômé de Yale, M. Goodenough a servi durant la Seconde Guerre mondiale comme météorologue pour l'armée américaine, puis a terminé une thèse de physique à l'Université de Chicago en 1952.

Il a ensuite travaillé au laboratoire Lincoln de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) pendant 24 ans, posant les bases du développement des cartes mémoire d'ordinateur RAM.

Il dirigeait le laboratoire de chimie inorganique de l'Université d'Oxford, à l'époque où il a fait ses découvertes pour la batterie au lithium.