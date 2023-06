Le défi pour la Croix-Rouge de nourrir les évacués

En cas de catastrophes naturelles, le plus difficile, pour la Croix-Rouge canadienne, demeure de nourrir les évacués. L’organisme à but non lucratif doit s’assurer que le millier de membres des communautés autochtones de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou, qui ont trouvé refuge à Saguenay depuis la semaine dernière, ont le ventre plein.