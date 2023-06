Quel avenir pour l’Aéroport international d’Ottawa?

Ça fait longtemps que nous courtisons Air France et l’aéroport Charles-de-Gaulle. C’est une opportunité qui est arrivée quand le président-directeur général [d’Air France], Ben Smith - qui est anciennement d’Ottawa et qui connaît très bien le marché - a dit : "Il y a un marché pour nous". Ça s’est fait au mois de décembre et rapidement, on a convenu d’une négociation serrée et on a obtenu cinq vols par semaine avec Air France , s’est réjoui M. Laroche en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Le départ de Paris-Charles de Gaulle se fait à 13 h 10, pour une arrivée à Ottawa à 15 h 05. Dans l'autre sens, les vols partent à 17 h 05 d'Ottawa pour arriver à Paris à 6 h 15, le jour suivant.

Les premiers vols de cet été serviront de tests afin de convaincre la compagnie d'opérer durablement cette ligne aérienne.

Le président-directeur général de l'aéroport international d'Ottawa, Mark Laroche Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Le premier argument, c’est d’avoir un marché, d’être convaincu que les gens vont acheter les billets et vont les utiliser, car les lignes aériennes, c’est extrêmement compétitif [...] et les marges de profit sont très minces , a souligné le président-directeur général qui explique avoir travaillé avec de nombreux partenaires, comme Tourisme Outaouais et Tourisme Ottawa.

La semaine prochaine, il a indiqué qu'il se rendra en France avec le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, pour faire du démarchage et s’assurer que pas seulement les gens d’ici vont à Paris, mais que les gens de Paris viennent ici et qu’on soit gagnant-gagnant au niveau du tourisme .

Reste à voir si les passagers se laisseront convaincre, alors que selon le site Algofly, le prix moyen pour un vol sans escale vers Paris coûte 1340 dollars depuis Ottawa, 990 dollars depuis Montréal et 1030 dollars depuis Toronto.

Un aéroport international?

M. Laroche en convient, il est difficile pour l’aéroport d’Ottawa, tout international qu’il se nomme, de concurrencer ses imposants voisins que sont Montréal et Toronto.

Notre géographie ne nous aide pas. On est entre deux plaques tournantes de Montréal et Toronto. On doit composer avec ça. Et puis, on est un plus petit marché que Montréal et Toronto, donc naturellement, les lignes aériennes vont se porter vers les plus gros marchés. Donc notre travail est plus difficile.

En desservant désormais Paris, Ottawa s’ouvre sur l’Europe, alors que depuis la pandémie, l'aéroport a perdu ses vols directs vers Londres et Francfort.

M. Laroche assure toutefois que la dimension internationale de l’aéroport d’Ottawa est bel et bien là.

International, ça veut aussi dire les États-Unis, ça veut aussi dire les Caraïbes et on commence l’atlantique. Et on a de bons espoirs de continuer à progresser avec une autre ligne aérienne, Porter, qui nous a adoptés et qui fait beaucoup d’investissements dans l’aéroport.

Des projets en cours

Le rachat et l’assimilation des compagnies aériennes à bas prix Swoop et Sunwing par WestJet ne doivent pas non plus inquiéter les voyageurs sur l’avenir de l’offre de services à Ottawa, a-t-il ajouté, même s’il reconnaît que le nombre de liaisons quotidiennes pourrait changer.

On n’aura pas d’impact. Sunwing va continuer sur sa bannière probablement cette année , a-t-il assuré. Il va peut-être y avoir un peu de consolidation dans les lignes aériennes. Il y a probablement trop de capacité pour l’instant, puis l’autre problème, c’est qu’il manque de pilotes, on doit probablement aller vers de plus gros avions.

« On sait qu’on aura des destinations soleil autant qu’avant, sinon plus. » — Une citation de Mark Laroche, président-directeur général de l’Aéroport international d’Ottawa

Mais le PDG de l’Aéroport international d’Ottawa veut rester optimiste.

Le nombre de vols quotidiens - 12 000 voyageurs aller-retour en moyenne, selon ses chiffres - se rapproche du niveau d’avant la pandémie. Et plusieurs projets sont en cours.

Le groupe Germain Hôtels souhaite construire un hôtel de 180 chambres avec un restaurant, un centre d’affaires, une salle de réunion, une salle de conditionnement physique et d’une passerelle piétonnière reliant l’hôtel au terminal de l’aéroport. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté: Ville d'Ottawa

Même si la Ville d’Ottawa a refusé une aide financière au Groupe Germain Hôtels pour son projet d’hôtel à l’aéroport, les négociations se poursuivent, selon M. Laroche.

On travaille avec le groupe Germain pour trouver une solution. Je demeure optimiste dans ce dossier-là. Je crois bien qu’on va avoir un hôtel un jour.

L’arrivée prochaine du train léger, dont la station est déjà prête, doit aussi permettre de dynamiser l’aéroport.

Et d’ici peu, M. Laroche espère également une bonne nouvelle en provenance du ministère des Transports concernant l’ajout d’Ottawa à la liste des aéroports canadiens offrant le programme de voyageurs vérifiés, après en avoir d’abord été exclu.