Droits des élèves LGBTQ+ au N.-B. : Poilievre dit à Trudeau de se mêler de ses affaires

De passage à Moncton au Nouveau-Brunswick, le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau n'avait pas à se prononcer sur la politique 713 sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles. Il a du même coup appelé Justin Trudeau à « laisser les parents élever leurs enfants ».

La politique 713 a été créée pour protéger les élèves de la communauté LGBTQ+ dans les écoles. Plus tôt cette année, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé des changements font en sorte que les enseignants ne pourront bientôt plus utiliser le prénom et le pronom choisi par un élève de moins de 16 ans, sans le consentement de leur parent.

Je sais que Justin Trudeau s'est mêlé de cela. Le premier ministre n'a rien à voir avec les décisions qui devraient incomber aux provinces et aux parents , a déclaré le chef conservateur lors d'un pointe de presse, mardi, sur la taxe carbone et le coût de la vie.

« Mon message à Justin Trudeau est : laissez les provinces gérer les écoles et laissez les parents élever leurs enfants. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du chef du Parti conservateur du Canada

Au début du moins de juin, le premier ministre a vivement critiqué les changements apportés à la politique 713.

Justin Trudeau avait déclaré : nous voyons une montée de la colère et de la haine sur notre continent, en particulier à l'encontre des personnes transgenres. [...] En ce moment, on dit aux enfants transgenres du Nouveau-Brunswick qu’ils ne peuvent pas être qui ils sont vraiment, qu’ils ont besoin de demander la permission .

Éliminer la taxe sur le carbone

Au-delà des droits des jeunes LGBTQ+ , Pierre Poilievre a reproché au gouvernement libérale sa taxe sur le carbone et les augmentations du coût de l’essence prévues le 1er juillet. Selon lui, ces politiques viendront enlever de l’argent des poches des Canadiens.

Appuyé des députés conservateurs de Fundy-Royal, Rob Moore, et de Miramichi, Jake Stewart, le chef conservateur a promis d’éliminer la taxe sur le carbone une fois élu à la tête du pays.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a aidé un automobiliste à faire le plein dans une station-service de Moncton, mardi. Photo : Radio-Canada

La taxe sur le carbone, c’est une taxe sur la nourriture , a-t-il mentionné. Les fermiers la subiront, les camionneurs la subiront et les gens qui achètent la nourriture la subiront.

Inquiet des rumeurs de vente d’Irving Oil

Pierre Poilievre s’est aussi dit préoccupé par les rumeurs voulant que la raffinerie d'Irving Oil à Saint-Jean soit à vendre. Il en rejette la faute sur la politique énergétique du gouvernement Trudeau.

Je suis très préoccupé par les informations sur Irving Oil , a-t-il lancé. C’est le résultat de la politique énergétique de Justin Trudeau, qui fait en sorte que le Canada n’est plus compétitif. Je suis inquiet de voir de bons emplois quitter vers les États-Unis. Ce serait un choc majeur pour l’économie de Saint-Jean.

Au début du mois, l’entreprise Irving Oil a annoncé qu’elle entreprenait une révision de sa structure et qu’elle évaluait diverses options liées à son avenir.