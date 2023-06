La vedette écossaise Lewis Capaldi suspend sa tournée pour raison de santé

L'auteur-compositeur-interprète de 26 ans avait annoncé l'an dernier qu'il était atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux.

À Glastonbury, où il s'est produit samedi dernier devant des milliers de personnes, il était agité de tics et a progressivement perdu sa voix. Il a appelé le public à la rescousse, en s'excusant profusément. J'ai juste besoin que vous chantiez tous avec moi aussi fort que possible , a-t-il dit.

Les milliers de spectatrices et de spectateurs émus l'ont alors soutenu, chantant pour lui son titre phare Someone You Loved, qui terminait son concert.

Une pause pour « l'avenir prévisible »

Je vais faire une pause dans ma tournée, pour l'avenir prévisible , a écrit Lewis Capaldi sur Instagram mardi. La vérité, c'est que j'apprends encore à m'adapter aux effets de Tourette . Avant Glastonbury, il avait déjà fait une pause de trois semaines.

Il est devenu évident samedi que je dois passer beaucoup plus de temps à prendre soin de ma santé mentale et physique, afin de pouvoir continuer à faire ce que j'aime pendant longtemps , a-t-il ajouté, remerciant sa famille, ses proches, son équipe et l'équipe médicale qui le suit, et s'excusant encore auprès de ses fans.

Je serai de retour dès que je le peux , a-t-il ajouté.

Lewis Capaldi devait se produire à Zurich le 28 juin, puis en Australie et en Nouvelle-Zélande, avant Singapour et Séoul en juillet, et une série de concerts au Royaume-Uni et en Europe en août et septembre. La plupart affichaient complet.

Son premier album, Divinely Uninspired to a Hellish Extend, est sorti en mai 2019. Son deuxième album, Broken by Desire to Be Heavenly Sent, est sorti en mai.

Someone You Loved a été en tête des palmarès britanniques en 2019, puis des palmarès américains.