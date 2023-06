Les professeurs de l’Université de Saint-Boniface votent à 93 % en faveur d’une grève

L'Association des professeurs et professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB) indique que ses membres ont voté à 93 % en faveur d’un mandat de grève.

Le vote a eu lieu de vendredi à lundi dernier, après une semaine d’actions de mobilisation, dont l’envoi d’une lettre signée par plus de 450 personnes de la communauté francophone, politique et universitaire au bureau du rectorat de l’Université de Saint-Boniface (USB), précise le syndicat dans un communiqué.

Les professeurs et le personnel de l’ USB sont sans convention collective depuis août 2020. Ils dénoncent une détérioration de leurs conditions de travail, la difficulté de recrutement et de rétention du personnel et des salaires peu compétitifs.

Un taux de participation gigantesque

«Ce vote écrasant donne à notre comité négociateur tous les outils disponibles pour parvenir à une entente », affirme Patrick Noël, président de l' APPUSB , par communiqué.

Phi-Vân Nguyen, professeure agrégée d'histoire à l' USB et responsable du comité des communications de l' APPUSB , affirme pour sa part ne pas être surprise du résultat du vote.

Quatre-vingt-treize pourcent des votes, c'est un mandat très très solide , soutient-elle au micro de l’émission Le 6 à 9, mardi.

« Nous sommes optimistes. Je pense que ce vote signifie de manière très très claire à quel point nous sommes unis », affirme la professeure agrégée en histoire et responsable des communications de l'APPUSB, Phi-Vân Nguyen. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Le taux de participation au vote, soit 86 %, est d’après elle gigantesque . C’est pas juste un record historique, mais c'est vraiment le signe que les membres de l’ APPUSB sont unis et déterminés , soutient Mme Nguyen.

D’après elle, les professeurs et le personnel enseignant de l’ USB possèdent la charge d’enseignement la plus lourde de la province, bien qu’ils soient payés près de 15 % de moins que leurs homologues qui travaillent dans d’autres universités.

Nous ne demandons même pas de rattraper exactement nos homologues de l'Université de Winnipeg ou de la DSFM . On demande uniquement de réduire l’écart , précise-t-elle.

L’ APPUSB réclame une hausse de salaire d'environ 12 % sur 4 ans.

Les conditions difficiles jumelées à un écart salarial important impactent la capacité de recrutement et de rétention de l’Université et du fait même, l’expérience des étudiants, estime la professeure.

« Aujourd’hui, il ne s’agit plus de nos circonstances individuelles. On se préoccupe de la pérennité de l’institution parce que nous voyons déjà un impact sur le cadre d’apprentissage des étudiants. » — Une citation de Phi-Vân Nguyen, professeure agrégée d'histoire à l' USB et responsable du comité des communications de l' APPUSB

Reprise des négociations

Malgré l’issue du vote, Phi-Vân Nguyen précise qu’une grève ne sera pas nécessairement déclenchée.

Le vote d’un mandat de grève c'est se donner les moyens légaux de déclencher une grève , explique-t-elle, ajoutant qu’il ne s’agit que d'une des avenues possibles. Les membres de l’ APPUSB ne désirent pas une grève, mais on est réalistes. Ça fait trois ans qu’on est à la table des négociations. Il faut se donner tous les outils nécessaires pour être capables d’être pris au sérieux.

Le 13 juin dernier, le syndicat avait décliné une offre qualifiée de finale par la partie patronale.

Selon Mme Nguyen, la direction de l’ USB a toutefois approché le syndicat pour reprendre les négociations au cours de l’été.

Nous nous réjouissons d’être capables de pouvoir rencontrer à nouveau la direction de l’ USB et d’établir un dialogue qui est direct, sincère et constructif , fait-elle valoir.

Mardi matin, l’ USB n’avait pas répondu à notre demande de commentaire.

Avec les informations de Patricia Bitu-Tshikudi