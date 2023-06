Terre Précieuse prête à aller jusqu’à bloquer les travaux

L’organisme a prévu un écran projecteur et une caméra qui seront branchés sur un système d’électricité autonome afin de tenir cette rencontre.

Des militants qui s’opposent à la destruction des milieux humides se sont fait entendre et voir lors de la dernière séance du conseil municipal. La police a été appelée à l'hôtel de ville pour ramener le calme dans la salle.

Le lendemain, la Ville annonçait que la consultation n’aurait lieu qu’en webdiffusion, alors qu’il était initialement prévu que la rencontre se tienne aussi en présentiel.

« On trouve que c'est une occasion ratée de rencontrer la population et une administration municipale qui s'enferme entre ces murs, c'est pas bon signe. » — Une citation de Philippe Duhamel, porte-parole Terre Précieuse

La rencontre a lieu à 19 h. Malgré la distance, les citoyennes et citoyens pourront poser leurs questions à l’issue de la présentation , assure la Ville.

À écouter : Philippe Duhamel en entrevue à l'émission Toujours le matin

Terre Précieuse prête à entreprendre plus d'actions

Bloquer les travaux de drainage des terrains situés près des autoroutes 40 et 55 est une possibilité pour Terre Précieuse.

[C’est] parmi les options qu'on regarde, parce qu’il est pas question de laisser faire ça et que Trois-Rivières reste au 20e siècle, alors qu'on est au 21e , indique Philippe Hamel.

« Tant que le terrain ne sera pas drainé, on sera devant la possibilité qu’on fasse des actions non violentes, visibles. » — Une citation de Philippe Duhamel, porte-parole de Terre Précieuse

L’organisme qui est pour la préservation de l’environnement croit que l’enjeu est important. On est devant, non pas une possible urgence climatique, mais on est dedans et on veut un changement vraiment important, un changement de cap à la ville , affirme le porte-parole.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin