Projets d’infrastructures sportives : des choix difficiles pour les élus de Saguenay

La mairesse et les conseillers de Saguenay devront trancher dans les semaines à venir sur les projets d’établissements sportifs qui verront le jour à Saguenay, et les échanges s’annoncent corsés. Le gouvernement du Québec a promis une somme de 20 M$ de dollars à la ville.

Chaque arrondissement, chaque conseiller veut avoir sa part du gâteau , a affirmé en entrevue Michel Thiffault, lui-même responsable de Jonquière.

À Jonquière, il faut rénover le stade de baseball Richard-Desmeules. À Chicoutimi, la piscine du Cégep a notamment besoin d’amour. Les stations de ski Mont-Fortin et Mont-Bélu, respectivement situées à Jonquière et à La Baie, ont également besoin d’être revampées. Et c’est sans compter le Complexe Georges-Vézina, qui serait en fin de vie.

À eux seuls, les deux projets d’amélioration des stations alpines requièrent une enveloppe de 60 M$. Pour doter la ville d’un amphithéâtre dans un aréna neuf, entre 75-80 M$ doivent être mis sur la table, selon Michel Thiffault, qui préside la Commission des sports et loisirs à Saguenay.

Le président de la Commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Devant ces dépenses faramineuses, Julie Dufour et les conseillers des différents arrondissements devront déterminer quel projet sera choisi. Des rencontres seront planifiées.

Enveloppe insuffisante

La nouvelle piscine du parc J.-Alcide Reid, située dans le secteur Kénogami à Jonquière, a nécessité un investissement de 4,2 M$, soit 600 000 dollars de plus que prévu.

« Ce n'est pas évident pour les élus. On a plusieurs projets. On amène des dossiers sur la table. Les coûts explosent dans le temps de le dire. Et l'argent ne tombe pas du ciel. » — Une citation de Michel Thiffault, président de la Commission des sports et loisirs à Saguenay et conseiller municipal

Lors d’une rencontre tenue la semaine dernière, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, aurait promis 20 M$ de dollars à la Ville de Saguenay pour l’implantation ou la rénovation d’infrastructures sportives et de plein air. Cette somme est octroyée dans le cadre du Programme d’aide financière pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Pour eux aussi, l’argent ne tombe pas du ciel. Madame Laforest nous disait "il y a 300 M$ sur la table, mais pour 1000 municipalités. Pas juste Saguenay. [...] On est prêts à vous offrir 20 M$ et vous autres vous ajoutez 10 M$" , a indiqué le conseiller.

Cinq nouvelles piscines d’ici cinq ans

La piscine du parc J.-Alcide Reid a été inaugurée le week-end dernier.

L’ancienne piscine du Mont-Fortin était en fin de vie. La Ville en a profité pour la relocaliser à un endroit plus stratégique, en plein centre-ville de Kénogami, à deux minutes de Jonquière, tout près d’Arvida .

Après La Baie, puis Jonquière (Kénogami), ce sera au tour de Chicoutimi-Nord de profiter d’une nouvelle piscine extérieure.

Cinq piscines chauffées verront le jour sur le territoire de Saguenay, selon Michel Thiffault. Celles qui sont vieillissantes seront fermées et remplacées d’ici deux ans.

Candidature aux Jeux d’hiver du Canada

Les élus décideront à l’automne si Saguenay posera sa candidature pour accueillir l’édition 2031 des Jeux d’hiver du Canada.