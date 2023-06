Entre autres, la circulation automobile est désormais inversée vers le nord sur la rue Parthenais, entre les rues de Rouen et Sherbrooke Est. C’est d’ailleurs là que la petite Maria, réfugiée ukrainienne de 7 ans, est morte après avoir été percutée par un automobiliste en se rendant à l’école un matin du mois de décembre dernier.

Autre changement, la rue Fullum devient à sens unique vers le nord, entre les rues Ontario Est et Sherbrooke Est. La rue de Rouen est également mise à sens unique vers l’est, entre les rues Fullum et D’Iberville.

Enfin, la rue Larivière sera complètement fermée au transit automobile entre l’avenue De Lorimier et la rue Parthenais et des aménagements temporaires y seront installés.

Ça circonscrit la circulation de transit aux grandes artères , explique Sophie Mauzerolle, conseillère municipale dans le district Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité de la Ville de Montréal, en entrevue à l’émission Tout un matin.

Donc on évite que les gens utilisent les petites rues locales, on évite que les véhicules transitent par les petites rues.

Ces mesures avaient été annoncées dès le mois de janvier et s’ajoutent à de nouveaux aménagements, comme des dos d’âne et des saillies de trottoir, dévoilées en avril.

Des rues du quartier Sainte-Marie verront une portion de l'artère devenir à sens unique, soit les rues Parthenais, De Rouen, Fullum et Larivière. Photo : Document d'information de l'arrondissement Ville-Marie, de la Ville de Montréal

Surveillance accrue

Davantage de policiers, mais aussi de fonctionnaires municipaux, devraient être présents dans les prochains jours pour s’assurer du bon déroulement des changements.

L’arrondissement a d’ailleurs constaté que des mesures mises en place précédemment, comme des interdictions de virage à droite, ne sont pas respectées. Il y a beaucoup de délinquance , souligne Mme Mauzerolle.

On ne peut pas mettre un policier à chaque coin de rue, on aimerait bien, mais on travaille en étroite collaboration avec les postes de quartiers et il y aura une surveillance accrue , souligne-t-elle.

Nos équipes vont être sur le terrain aussi pour monitorer la situation, pour s’assurer que tout se passe adéquatement. C’est d’ailleurs pour ça aussi qu’on avait attendu la fin des classes. Parce que ça implique quand même d’ajuster certaines astuces quand on vient intervenir de manière plus lourde comme ça.

Pas de mesure pour la fluidité automobile

Le secteur est souvent congestionné, même hors des heures de pointe, notamment sur la rue Papineau en raison des automobilistes qui empruntent le pont Jacques-Cartier pour se rendre sur la Rive-Sud.

Je ne vous cacherai pas qu’avec les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, ça a rajouté encore plus de pression dans le secteur , déplore Sophie Mauzerolle.

Et il est possible que les nouvelles mesures sécuritaires ajoutent des obstacles pour les automobilistes.

« C’est sûr que ça a des impacts quand on met en place ce genre de mesures, mais nous, on ne veut pas faire de compromis sur la sécurité. » — Une citation de Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité de la Ville de Montréal